Pedro Sanchez oggi cade? La bomba catalana sulla testa del premier

La bomba catalana esplode tra le mani di Pedro Sanchez. Con chiavi, fischietti, coperchi e cucchiai, perché il rumore delle pentole arrivi fin dentro il Congresso spagnolo: centinaia di persone hanno partecipato ieri sera a una cacerolada davanti al municipio di Madrid e analoghe manifestazioni si sono tenute in numerose città di Spagna, da Barcellona a Cordoba, per chiedere ai deputati di approvare i decreti varati dal governo Sanchez per l'emergenza abitativa. E la protesta cresce in Puerta del Sol, nel cuore della capitale spagnola, dove da sabato migliaia di persone sono accampate, dopo lo sfratto dell'87enne Maricarmen Abascal, per rivendicare il diritto alla casa.

Il problema, però, è politico. In migliaia si sono riversati nella piazza dopo il 'no' giunto nella notte del partito indipendentista Junts di Catalunya, i cui 7 deputati sono decisivi per la fragile maggioranza della coalizione progressista Psoe-Sumar in Parlamento. Il partito presieduto da Carles Puigdemont, in un comunicato ha annunciato che non convaliderà i provvedimenti. E ha chiesto al governo di ritirarli - a poche ore dal dibattito in Parlamento, previsto oggi alle 11 - sostenendo che le misure, così come sono, "provocheranno l'effetto contrario": meno offerta di affitti e prezzi ancora più alti.