Partito il Papa, i liceali rossi devastano Parigi e la Francia

A Nantes, un incendio ha devastato l’ingresso e la facciata del liceo Nelson Mandela, a Lille numerosi cassonetti della spazzatura e biciclette elettriche sono stati dati alle fiamme nei pressi dell’istituto César Baggio, e al liceo Victor Hugo di Marsiglia il preside e il vicepreside sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il movimento di protesta degli studenti francesi, nato a metà settembre per denunciare la carenza di insegnanti e personale, classi sovraffollate ed edifici scolastici degradati, è sfociato negli ultimi giorni in violenze urbane che hanno causato danni e feriti in tutto il Paese.

Secondo le cifre ufficiali diffuse dal ministero dell’Interno sono 1.949 le persone fermate dall’inizio della mobilitazione, che ha coinvolto oltre 400 licei, mentre sono rimasti feriti durante gli scontri 83 agenti di polizia e gendarmi, 85 studenti e 34 membri del personale scolastico. Un bollettino di guerra che ha spinto ieri il primo ministro francese Sébastien Lecornu, nel giorno della presentazione della manovra finanziaria per il 2027 (anch’essa presa di mira per i 43 miliardi di euro di tagli che colpiscono anche la scuola), a convocare d’urgenza una riunione interministeriale di crisi.