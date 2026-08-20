Gran Bretagna, la "guida" per i migranti su stupro e violenza: imbarazzo a sinistra

Una piccola e pratica "guida" per i migranti sarebbe stata diffusa in Gran Bretagna. Si tratta di una sorta di opuscolo nel quale si spiega ai richiedenti asilo che stupro, molestie sessuali e violenza domestica sono reati. A pubblicarlo, il governo laburista di Andy Burnham, già finito al centro di forti polemiche. Il documento online di nove pagine realizzato dall'Home Office, accompagnato da una versione su poster con tanto di illustrazioni, tratta temi come il rispetto in pubblico, il consenso e la parità di genere, con indicazioni su come le leggi e le consuetudini britanniche possano differire da quelle dei Paesi d'origine dei migranti.

"Ci aspettiamo che chiunque arrivi nel Regno Unito rispetti le nostre leggi. In caso contrario, ci saranno conseguenze, incluso il diniego della domanda di asilo e l'espulsione dal Paese", ha dichiarato il ministero dell'Interno, in un'iniziativa all'insegna della linea dura contro l'immigrazione portata avanti dalla titolare del dicastero Shabana Mahmood. I conservatori all'opposizione hanno ricordato che i richiedenti asilo che violano la legge devono essere espulsi, mentre il trumpiano Reform Uk di Nigel Farage ha detto che la pubblicazione della guida è l'"ammissione", da parte dell'esecutivo laburista, della "minaccia" rappresentata dai migranti.