Cadoneghe, il figlio della marocchina: "Ha ragione il sindaco"

Ieri, la donna, davanti ai cronisti, non è riuscita a spiccicare verbo, sebbene sia in Italia dal 2007. E non per colpa sua, ma perché il credo a cui appartiene, relega le donne in una posizione di subordinazione. E loro, totalmente coperte ma spogliate della capacità di ribellarsi, accettano.

Il velo a partire dalla prima mestruazione. Camminare sempre dietro ai mariti. E l’impossibilità di imparare la lingua. Requisito fondamentale per ottenere la cittadinanza. La donna ieri alla domanda: «Signora come sta?», è riuscita a dire: «Bene».

Per fortuna perché dinanzi al sindaco non aveva manco risposto. E poi, a fatica, ha recitato una parte del giuramento, imparato a memoria: «Giuro di essere fedele alla Costituzione e alle leggi dello Stato». Il tutto mentre il figlio le diceva: «Brava, brava, quasi». A tradurre le domande in marocchino è stato il figlio di 34 anni, nato in Marocco, e che ha dato ragione al sindaco. «Ha ragione - ha detto ai cronisti che lo hanno fermato - deve imparare l’italiano. Lei esce, va a fare le spese, e lì non serve sapere l’italiano, bastano i soldi no? Non ha amiche italiane. È difficile per lei. Poi non ci sente tanto». La donna sarebbe stata operata da poco agli occhi e alle orecchie.

Il figlio avrebbe detto di non sapere le ragioni per cui la madre avrebbe richiesto la cittadinanza, aggiungendo che «molti marocchini e altri stranieri leggono il giuramento, ripetono la formula e hanno il titolo». Buono a sapersi.