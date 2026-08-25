Il governatore umilia Sanchez: "Cosa è successo qui in 4 giorni", la Spagna sta per esplodere

"In soli quattro giorni, motoscafi sono arrivati in totale impunità, raggiungendo la costa in pieno giorno e trasportando migranti, senza essere intercettati dalle Forze di Sicurezza dello Stato". A lanciare l'allarme, attraverso una lettera inviata a Pedro Sánchez, è il governatore di Murcia Fernando López Miras. "Il fatto che le mafie che trafficano esseri umani operino indisturbate, senza un'adeguata risposta da parte delle autorità competenti responsabili della sicurezza e del controllo delle nostre frontiere, sta causando allarme pubblico e un diffuso senso di insicurezza. Ciò richiede un intervento immediato per impedire che continuino a operare indisturbate. Questa mancanza di controllo delle frontiere è aggravata dalle limitate risorse a disposizione della Guardia Civil nella nostra regione, che non possono e non devono permettere che questa escalation continui", ha rimarcato l'esponente del Partito popolare, sottolineando che da mesi si chiede un aumento delle risorse marittime per la Guardia Civil, affinché possa svolgere efficacemente il proprio lavoro.

"Tuttavia, non solo questo aumento non si è concretizzato, ma l'unica motovedetta disponibile per arginare il costante afflusso di motoscafi illegali è attualmente fuori servizio per un guasto. Ciò è inaccettabile, data l'estensione del litorale che deve essere sorvegliato da coloro che sono responsabili della nostra sicurezza", ha aggiunto, affermando poi che quanto accaduto sulle spiagge di Cartagena negli ultimi giorni di agosto "evidenzia la mancanza di lungimiranza di un ministero dell'Interno che non ha risposto alle ripetute richieste di rafforzamento del personale della Guardia Civil nella regione".