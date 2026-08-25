Sondaggio in Francia, Marine Le Pen davanti ma... Incubo rosso all'Eliseo

I sondaggi danno Marine Le Pen in testa. L'ultima rilevazione, quella in vista delle presidenziali e realizzata da barometro Toluna Harris Interactive per "M6" e "Rtl", vede la leader del Rassemblement National staccare tutti gli avversari. Nelle cinque ipotesi di primo turno testate, infatti, la possibile candidata del Rassemblement national raccoglie tra il 35 e il 38 per cento delle intenzioni di voto, confermandosi ampiamente al primo posto. Jean-Luc Melenchon, numero uno del partito La France insoumise, si colloca invece in seconda posizione nella maggior parte degli scenari.

Francia, Hollande sfida Marine Le Pen e si ricandida Marine Le Pen? «L’ultima speranza della Francia». A pronunciare queste parole è Elon Musk, patr...

Nel caso di candidature separate di E'douard Philippe e Gabriel Attal, Melenchon otterrebbe il 16 per cento, davanti al leader di Horizons al 14 per cento e all'esponente di Renaissance all'8 per cento. Con un unico candidato centrista e Raphael Glucksmann in corsa per l'area socialdemocratica, Melenchon raggiungerebbe il 17 per cento: sarebbe alla pari con Philippe e davanti ad Attal, accreditato del 15 per cento.

L'Ue teme la Le Pen perché incapace di farsi Stato-civiltà Non appena Marine Le Pen ha annunciato che correrà alle presidenziali francesi (e secondo un sondaggio Ifop potre...