Sondaggio in Francia, Marine Le Pen davanti ma... Incubo rosso all'Eliseo

I sondaggi danno Marine Le Pen in testa. L'ultima rilevazione, quella in vista delle presidenziali e realizzata da barometro Toluna Harris Interactive per "M6" e "Rtl", vede la leader del Rassemblement National staccare tutti gli avversari. Nelle cinque ipotesi di primo turno testate, infatti, la possibile candidata del Rassemblement national raccoglie tra il 35 e il 38 per cento delle intenzioni di voto, confermandosi ampiamente al primo posto. Jean-Luc Melenchon, numero uno del partito La France insoumise, si colloca invece in seconda posizione nella maggior parte degli scenari.
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Nel caso di candidature separate di E'douard Philippe e Gabriel Attal, Melenchon otterrebbe il 16 per cento, davanti al leader di Horizons al 14 per cento e all'esponente di Renaissance all'8 per cento. Con un unico candidato centrista e Raphael Glucksmann in corsa per l'area socialdemocratica, Melenchon raggiungerebbe il 17 per cento: sarebbe alla pari con Philippe e davanti ad Attal, accreditato del 15 per cento.
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Se invece il candidato socialista fosse Francois Hollande, Melenchon resterebbe al 17 per cento ma verrebbe superato da Philippe, al 19 per cento, mantenendo comunque un vantaggio su Attal, al 14 per cento. Per quanto riguarda la destra, Bruno Retailleau oscilla tra il 6 e il 9 per cento, mentre Glucksmann si attesta tra il 10 e l'11 per cento nelle configurazioni in cui viene testato. Ben più indietro Fabien Roussel, tra il 2 e il 3 per cento, Marine Tondelier, tra il 2 e il 5 per cento, Eric Zemmour, tra il 3 e il 4 per cento, e Nicolas Dupont-Aignan, tra il 2 e il 3 per cento.