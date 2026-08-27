Inizia il dopo Macron: è già Mélenchon-Le Pen

Marine Le Pen , Jean-Luc Mélenchon , Édouard Philippe, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, Bruno Retailleau e Marine Tondelier saranno a chiamati a parlare di produzione, lavoro, investimenti, fiscalità, debito, nel quadro di un appuntamento che avrà come tema «il coraggio». Nel 2022, il Medef, all’indomani del primo turno, aveva diffuso un comunicato nel quale faceva il suo endorsement pro Macron. Quest’anno, tuttavia, non potrà farlo: l’attuale presidente non potrà infatti ripresentarsi per sopraggiunti limiti di mandato.

È sul Philippe-Chatrier, campo centrale del Roland-Garros, che andrà in scena il primo atto della campagna per le presidenziali francesi del 2027. Oggi pomeriggio non ci saranno racchette né palline sulla terra rossa parigina, ma i principali candidati all’Eliseo, che hanno accettato l’invito del Medef (la Confindustria francese) a partecipare alla Rencontre des entrepreneurs de France (Ref), la consueta convention annuale della classe imprenditoriale d’oltralpe.

La leader del Rassemblement national, invece, salvo improbabili cataclismi, sarà ancora una volta al ballottaggio. Ma l’avversario, questa volta, potrebbe non essere un candidato del blocco centrale. L’ultimo sondaggio pubblicato da Toluna-Harris Interactive ha disegnato infatti uno scenario che vede Le Pen prima in tutte le configurazioni testate, con percentuali comprese fra il 35% e il 38%, e in ottima posizione per qualificarsi al secondo turno il frontman della sinistra radicale, Jean-Luc Mélenchon, accreditato tra il 16% e il 17%: una percentuale sufficiente nella maggior parte delle combinazioni per battere gli ex premier centristi Édouard Philippe (Horizons) e Gabriel Attal (Renaissance), che litigano tra di loro per contendersi lo stesso elettorato.

L’ultima istantanea è dunque quella di un probabile secondo turno Le Pen-Mélenchon, i due estremi dello scacchiere politico francese, entrambi capaci di fagocitare una parte dell’elettorato dei partiti tradizionali, approfittando dei loro litigi, della loro crisi d’identità e di leadership. Se questo scenario si concretizzasse nella primavera del 2027, produrrebbe una trasformazione profonda del sistema inaugurato da Macron, costruito proprio sulla promessa di sottrarre la presidenza alla vecchia contrapposizione fra destra e sinistra. Il paradosso, insomma, è che a dieci anni dalla sua vittoria il macronismo potrebbe lasciare in eredità una Francia ancora più polarizzata.