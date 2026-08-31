Di Battista, "Giuseppe Conte ha chiesto il loro aiuto": il retroscena

Due medici del Policlinico Gemelli di Roma sono atterrati oggi all'Avana per assistere i colleghi cubani nelle cure ad Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare pentastellato colpito da malore mentre si trovava a Cuba e ora ricoverato all'ospedale Hermanos Ameijeiras. I medici inviati dalla Capitale sarebbero un neurochirurgo e un anestesista rianimatore. Nello specifico, uno specialista della Neurochirurgia e uno specialista di Rianimazione e terapia intensiva. Secondo il Corriere della Sera, sarebbe stato il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte a contattarli chiedendo aiuto.

Le condizioni di Di Battista, che era a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano e TvLoft, nell'ambito del progetto "La polvere del mondo", sarebbero ancora gravi, secondo le poche informazioni che filtrano. Infatti al momento non sarebbe possibile trasferirlo in Italia con il volo di Stato sanitario messo a disposizione dal governo. Per ora si sa solo che prima del malore, l'ex onorevole avrebbe accusato un forte mal di testa.