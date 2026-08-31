Alessandro Di Battista, la foto dall'ospedale: cosa spunta sui social

Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo aver avuto un grave malore nei giorni scorsi, è tornato attivo sui social e in queste ore sta rispondendo a chi ha avuto un pensiero per lui. Tra questi il noto pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo, che ieri gli ha scritto delle parole di incoraggiamento. L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle lo ha ringraziato sui social e Sorbillo, di rimando, lo ha invitato a festeggiare “con una super pizzata nel centro storico di Napoli: pizze, cucina napoletana e buon vino free per tutti per dimenticarci e far dimenticare questo brutto spavento che ci siamo presi ieri, abbiamo avuto molta molta paura per te Ale, è stato bruttissimo”. “Ne ho bisogno, vi vengo a trovare presto", ha risposto Di Battista allegando la foto di un vassoio con un piatto di pollo e riso.

Intanto a esprimergli solidarietà è stato anche il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani che, dopo averlo sentito, ha spiegato di averlo trovato "combattivo nel tono, non indebolito nel morale nonostante la complicata situazione”. Il ministro ha garantito a Di Battista che il governo farà “tutto quello che serve per lui come bisogna fare per ogni cittadino italiano in condizioni simili”, augurandogli di tornare presto a Roma. Dopodiché gli ha chiesto su cosa si stesse concentrando nel suo reportage a Cuba. E Di Battista gli ha parlato a lungo del lavoro che stava svolgendo, sottolineando la necessità di aiutare il popolo cubano e raccontando le condizioni del Paese. La telefonata, poi, si è conclusa con l’auspicio di Tajani di rivedersi presto, “di tornare a litigare su tutto ma non sulla solidarietà tra italiani e sui percorsi di pace che dobbiamo costruire”.

L’ex deputato del Movimento 5 stelle, inoltre, è tornato a farsi sentire anche commentando un post su Instagram di Ilaria Loquenzi: "Ce la metterò tutta per tornare presto". Nelle scorse ore, Di Battista è stato trasferito da Santa Clara all’ospedale Hermanos Ameijeiras de L’Avana per essere sottoposto a ulteriori accertamenti. A quanto riferiscono fonti informate, l’ex onorevole sarebbe lucido e avrebbe parlato con i medici. Al momento, però, le sue condizioni non permetterebbero il rientro in Italia.