Nudo e saluto romano: chi è quest'uomo, sinistra in (enorme) imbarazzo

È virale sui social un video di Michael Vetter, ex vicepresidente della "sezione" dell'Spd a Pulheim, che si masturberebbe e intanto farebbe il saluto romano esclamando "Heil Hitler". La Spd di Pulheim ha subito preso le distanze dall'episodio spiegando in un comunicato che l'uomo non ricopre più alcun incarico e non fa più parte del partito. "Ieri su un canale online chiaramente di estrema destra è apparso un video inquietante che sembra mostrare un ex funzionario della nostra sezione locale - si legge nella nota dell'Spd locale -. Alcuni concittadini e concittadine di Pulheim ci hanno contattato in merito, esprimendo preoccupazione, irritazione e il desiderio di un chiarimento. Vorremmo quindi dire apertamente ciò che sappiamo al momento".

E poi: "Il video proviene da una fonte che da tempo si distingue per contenuti di estrema destra, provocazioni mirate e disinformazione. I politici locali si trovano sempre più spesso a dover affrontare attacchi di questo tipo. Per questo è fondamentale prestare attenzione a tali post, poiché è difficile verificarne la veridicità. Per noi è importante sottolineare quanto segue: la persona in questione non ricopre più alcuna carica da tempo e, inoltre, non è più membro del nostro partito. Va da sé che prendiamo molto sul serio queste accuse. Ci distanziamo in modo chiaro e inequivocabile da qualsiasi attività illegale e da comportamenti disumani".