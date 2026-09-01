Germania, scandalo sessuale in municipio: consigliere organizza feste scambiste

Da incontro di politica locale a festa per scambisti. È quanto sarebbe accaduto venerdì scorso nel municipio di Mannheim, dove il consigliere comunale indipendente Julien Ferrat, esponente del gruppo 'Die Mannheimer', ha organizzato una festa a tema nei locali che aveva prenotato per un incontro con i cittadini. Come racconta l'emittente Swr, la festa era stata annunciata da settimane dallo stesso Ferrat, che ora ha confermato di averla organizzata.

Secondo il consigliere, all'evento hanno partecipato sette uomini e due donne: "È stata una festa per scambisti piccola, ma raffinata", ha dichiarato. Ferrat ha spiegato di aver scelto il municipio perché la richiesta per l'utilizzo della sala era già stata approvata, le dimensioni del locale erano adeguate e le persone realmente interessate erano disponibili quella giornata.

"È stata semplicemente la soluzione più pragmatica", ha affermato il 35enne. L'iniziativa rientra nel progetto di Ferrat di realizzare a Mannheim un villaggio naturista per scambisti, che a suo giudizio potrebbe generare ingenti entrate per la città. Il Comune di Mannheim ha confermato che Ferrat aveva prenotato all'inizio dell'anno alcuni locali del municipio per un "incontro di politica comunale o per ricevimenti dei cittadini", ma ha sottolineato di averlo informato esplicitamente per iscritto che gli spazi non potevano essere utilizzati per eventi di carattere sessuale, feste per scambisti o iniziative analoghe. Secondo l'amministrazione, Ferrat avrebbe quindi utilizzato impropriamente uno spazio comunale.