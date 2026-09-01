Libero logo
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista
Calciomercato

Ceuta, il grido disperato di una madre smaschera Sanchez: "Porta qui i tuoi figli se hai i cogl…"

martedì 1 settembre 2026
Ceuta, il grido disperato di una madre smaschera Sanchez: "Porta qui i tuoi figli se hai i cogl…"

2' di lettura

Nonostante i continui tentativi della sinistra spagnola di insabbiare la realtà, le notizie che arrivano ogni giorno da Ceuta sono inequivocabili: la situazione nella città autonoma è ancora totalmente fuori controllo. Dall'exclave spagnola in Marocco, infatti, arrivano quotidianamente racconti sconvolgenti. Racconti che ritraggono uno scenario apocalittico: furti, rapine, aggressioni sessuali, scontri tra migranti. 

L'ultimo disperato grido di allarme arriva da una mamma, intervistata dalla televisione spagnola Cuatro Tv. I miei figli "di 11 e 12 anni: sono chiusi in casa per paura. Non hanno colpa di nulla e non possono nemmeno andare in spiaggia", racconta la donna. Che poi, riferendosi ai migranti arrivati illegalmente, dice: "Perché loro hanno libertà di movimento e i miei figli devono restare chiusi in casa? Non è giusto". 

Ceuta, scontri tra migranti: la polizia spagnola spara e sgombera l'area

Scontri fra migranti si sono verificati questa mattina Ceuta, nel quartiere di Loma Colmenar, dopo l'ingresso di cen...

A quel punto, interviene l'opinionista Gema Peñalosa: "Non si deve collegare immigrazione e criminalità. Non bisogna fare questa associazione. L’immigrazione non ha alcun legame con la delinquenza". Sentendo queste parole, la donna intervistata sbotta; "Porta qui i tuoi figli e falli uscire per strada, se hai i coglioni! Porta qui i tuoi figli perché parlare da Madrid, comodamente seduta e tutta truccata, è molto facile. Vieni qui, visto che io pago le stesse tasse che paghi tu. O pensi che noi non lavoriamo, che io stia qui gratis…". 

Peñalosa, in forte imbarazzo, prova a ribattere. Ma è troppo tardi. La figuraccia ormai è fatta. E la madre rincara la dose: "Io lavoro per pagare la scuola ai miei figli, affinché possano andarci a piedi da casa, perché è una strada pedonale. E invece non possono andarci. Non possono andarci". 

Ceuta, Fratoianni fuori controllo: "Governo Meloni parte di questo ingranaggio"

"La Ue si faccia sentire e impedisca altre operazioni simili contro le nostre democrazie. L'ondata di migranti ...
tag
ceuta
pedro sanchez
immigrazione

Il grande complotto Ceuta, Fratoianni fuori controllo: "Governo Meloni parte di questo ingranaggio"

L'integrazione che non c'è Giù le mani dal Tricolore: l'Italia non può essere la terra dove tutto è permesso

Via libera dalla Corte Costituzionale Migranti, il Portogallo dice sì alla linea Meloni. Dal presidente socialista gioco sporco?

ti potrebbero interessare

L'Islanda voto "no", ora l'Europa ripensi il suo assetto

L'Islanda voto "no", ora l'Europa ripensi il suo assetto

Nicolò Zanon
Germania, scandalo sessuale in municipio: consigliere organizza feste scambiste

Germania, scandalo sessuale in municipio: consigliere organizza feste scambiste

Redazione
Nudo e saluto romano: chi è quest'uomo, sinistra in (enorme) imbarazzo

Nudo e saluto romano: chi è quest'uomo, sinistra in (enorme) imbarazzo

Redazione
Putin, aereo russo sul Mar Baltico: "Un test", si alzano i caccia dell'Aeronautica polacca

Putin, aereo russo sul Mar Baltico: "Un test", si alzano i caccia dell'Aeronautica polacca

Redazione