Giù le mani dal Tricolore: l'Italia non può essere la terra dove tutto è permesso

Il caso di Firenze non può essere liquidato come una bravata. L’integrazione senza rispetto delle regole, delle istituzioni e dei simboli della Repubblica è un modello che ha fallito. C’è un limite oltre il quale la tolleranza smette di essere una virtù e rischia di trasformarsi in debolezza. Le immagini arrivate da Firenze pongono esattamente questa questione.

Un uomo si arrampica nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, raggiunge il Tricolore, lo strappa e lo getta a terra. Poi lo calpesta. Un gesto brutale nella sua semplicità, perché quella stoffa verde, bianca e rossa non è un pezzo di arredamento urbano. È la bandiera della Repubblica Italiana. La quale per noi italiani rappresenta il nostro orgoglio e la nostra amata Repubblica.

Ed è proprio per questo che quanto accaduto non dovrebbe essere derubricato alla bravata di qualche minuto destinata a scomparire insieme all’indignazione dei social. Il punto non è da dove provenga quell’uomo. Il punto è ciò che ha fatto mentre si trovava in Italia.

E se sarà accertato che si tratta di un cittadino straniero, allora questo episodio impone anche una domanda che da troppo tempo viene molte volte aggirata: che cosa intendiamo davvero quando pronunciamo la parola “integrazione”?

Perché integrare non significa semplicemente consentire a qualcuno di vivere entro i nostri confini. L’integrazione comporta diritti, certamente. Ma comporta prima e soprattutto anche doveri. Significa rispettare le leggi italiane. Rispettare le persone. Rispettare le istituzioni. Rispettare la convivenza civile. E significa anche comprendere che i simboli della Repubblica non sono oggetti sui quali sfogare impunemente rabbia, disprezzo o provocazione.

Chi arriva in Italia non deve rinunciare alle proprie origini, alla propria cultura o alla propria identità. Ma deve esserci un principio non negoziabile: in Italia si rispettano le leggi italiane e lo Stato che quelle leggi rappresentano. Altrimenti non stiamo costruendo integrazione.

Stiamo costruendo indifferenza. E un modello d’integrazione che pretende soltanto accoglienza dalla società ospitante senza esigere responsabilità da chi ne entra a far parte è destinato a produrre conflitti.

Il Tricolore appartiene a tutti gli italiani, indipendentemente dalle loro idee politiche. È stato sulle bare dei nostri militari e dei servitori dello Stato. È presente nelle scuole, nei municipi, nelle ambasciate, nelle cerimonie pubbliche. Rappresenta una comunità nazionale e le istituzioni democratiche della Repubblica.

Strapparlo e calpestarlo significa dunque compiere un gesto contro un simbolo che appartiene alla collettività. E lo Stato non deve vendicarsi. Deve fare qualcosa di molto più serio: applicare la legge.

Il nostro ordinamento possiede già strumenti precisi. L’articolo 292 del Codice penale punisce anche chi pubblicamente e intenzionalmente distrugge, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale, prevedendo nei casi contemplati dalla norma la reclusione fino a due anni.

Se saranno accertati gli estremi del reato, dunque, la risposta deve arrivare nelle sedi competenti, senza scorciatoie e senza processi sommari sui social, ma anche senza minimizzazioni. Identificazione. Accertamento dei fatti. Verifica della posizione giuridica dell’uomo. E applicazione rigorosa delle conseguenze previste dalla legge qualora ne ricorrano i presupposti. È questo che distingue uno Stato forte da uno Stato impulsivo.

La fermezza non consiste nell’urlare più forte degli altri. Consiste nel dimostrare che esistono confini che nessuno può oltrepassare pensando che non accadrà nulla. Ed è qui che Firenze diventa qualcosa di più di Firenze.

Da anni l’Italia discute d’immigrazione oscillando fra due estremi ugualmente incapaci di affrontare il problema: chi vorrebbe trasformare ogni straniero in un problema e chi, al contrario, sembra avere paura persino di pronunciare le parole responsabilità, controllo e rispetto. Serve una terza strada, molto più semplice.

Chi viene in Italia rispettando le nostre leggi, lavorando, studiando, costruendo una famiglia e partecipando alla società deve poter trovare opportunità e dignità. Chi viola le regole deve invece sapere che esistono conseguenze concrete. Non c’è alcuna contraddizione.

Anzi, pretendere il rispetto delle regole tutela per primi proprio gli stranieri che quelle regole le osservano ogni giorno e che non meritano di essere confusi con chi compie atti come quello immortalato a Firenze. Per questo sarebbe profondamente sbagliato trasformare un individuo nel rappresentante di milioni di persone. Ma sarebbe altrettanto sbagliato utilizzare la paura della generalizzazione come alibi per non discutere dei problemi seri e concreti dell’integrazione.

Uno Stato serio sa fare entrambe le cose: non condanna una comunità per il comportamento di un singolo, ma non chiude gli occhi davanti al comportamento del singolo per paura di affrontare un tema scomodo. La questione decisiva è l’impunità percepita.

Quando qualcuno arriva a credere di poter danneggiare un bene pubblico, oltraggiare un simbolo nazionale o violare apertamente le regole senza conseguenze, significa che qualcosa nel rapporto fra autorità e territorio deve essere corretto.

L’Italia deve tornare a trasmettere un messaggio elementare: essere accoglienti non significa essere arrendevoli. Una democrazia può essere aperta e nello stesso tempo esigere rispetto. Può aiutare chi ha bisogno e perseguire chi viola la legge. Può integrare chi vuole diventare parte della comunità e pretendere responsabilità da chi quella comunità la disprezza attraverso comportamenti concreti. Non abbiamo bisogno di odio. Abbiamo bisogno di autorevolezza.

Non servono vendette. Servono conseguenze. E soprattutto dobbiamo smettere di pensare che chiedere rispetto sia qualcosa di cui vergognarsi. Il Tricolore non appartiene alla destra, alla sinistra o a un partito. Appartiene all’Italia intera. E proprio per questo lo Stato deve dimostrare che strapparlo e calpestarlo non è un gesto destinato a dissolversi dentro qualche ora di indignazione sui social.

Chi vive nel nostro Paese deve conoscere una regola semplicissima. Qui puoi criticare il governo. Puoi contestare la politica. Puoi manifestare. Puoi avere idee radicalmente diverse da quelle della maggioranza. Questa libertà è precisamente ciò che una democrazia protegge. Ma quando dalle opinioni si passa alla violazione della legge, interviene lo Stato.

Senza paura. Senza discriminazioni. E senza voltarsi dall’altra parte. Perché un Paese che pretende rispetto delle proprie regole non è un Paese meno libero. È un Paese che ha finalmente deciso di prendere sul serio se stesso senza umiliarsi per compiacere chi viene ospitato.