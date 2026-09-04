Ceuta, l'0rrore degli immigrati contro un delfino: il video che indigna il mondo

Un video che sta facendo il giro del web e che sarebbe oggetto di una denuncia alla Guardia Civil. In un filmato, forse risalente al 2 settembre, si vedono alcuni immigrati che sulla spiaggia del Trampolìn a Ceuta, catturano e sfoggiano come trofeo un piccolo delfino. Nelle immagini si vede un uomo con guanti e gilet ad alta visibilità che sembra ispezionare l'esemplare arenato sul bagnasciuga. Un migrante poco distante solleva l'animale e lo mostra alle altre persone in spiaggia, ignorando i richiami dell'uomo in gilet a rimetterlo sulla sabbia. Lo farà solo qualche istante dopo, a seguito di ulteriori richiami da parte dei presenti.

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Secondo il racconto di alcuni media locali, il cucciolo sarebbe stato individuato dai migranti nelle acque basse, tirato fuori e ucciso a colpi di bastone. Al momento, precisa Il Corriere della Sera, la ricostruzione non è confermata. Intanto, però, l'associazione ambientalista spagnola Daubma ha presentato denuncia alla Guardia Civil; una petizione lanciata su Change.org, inoltre, chiede al governo dell'exclave di intervenire per accertare le responsabilità.

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