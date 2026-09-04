Nemmeno il banco dei pegni si prende Harry e Meghan

Si aggiungono nuovi capitoli alla saga del rientro dei duchi di Sussex nel Regno Unito. E uno di questi ha risvolti diplomatici: il presidente americano Donald Trump ha infatti commentato la decisione di Harry e Meghan di stabilirsi Oltreoceano con alcune dichiarazioni nel corso di un’intervista all’emittente GB News: «Se fosse per me, non avrei permesso loro di tornare e non avrei più parlato con loro», ha commentato Trump.

«Penso che siano stati molto irrispettosi nei confronti della famiglia reale: non mi è piaciuto», ha proseguito, cogliendo l’occasione per rimarcare la sua stima nei confronti di re Carlo, sottolineata più volte durante la visita del sovrano a Washington ad aprile. L’inquilino della Casa Bianca ha aggiunto che il matrimonio con Meghan Markle avrebbe portato in dote «un’influenza orribile» su Harry: «Quello che lei ha fatto è inaccettabile», ha sostenuto, citando anche le rivelazioni «terribili» contenute in “Spare”, l’autobiografia del secondogenito di Carlo, dirette anche nei riguardi del fratello William, erede al trono.

Che il ritorno all’ovile possa trasformarsi in un «incubo» per Buckingham Palace lo ha rimarcato Richard Fitzwilliams, noto commentatore reale per Bbc, Cnn e Sky News: il timore maggiore è che la coppia di duchi «non potrà essere controllata» e che al momento non ci siano piani concreti su come riportarli all’interno della famiglia reale. Harry e Meghan al momento risiedono nella scenografica regione dei Cotswolds, dove le autorità locali hanno avvertito gli abitanti di una più che probabile invasione all’orizzonte di cronisti e paparazzi, diramato indicazioni su come relazionarsi con la stampa e suggerito di mantenere un comportamento rispettoso della privacy della nuova famiglia, soprattutto nei confronti dei figli Archie e Lilibet, già iscritti a scuola.

Per Fitzwilliams, le paure maggiori derivano dalle opportunità commerciali offerte a Meghan, che finirebbero per oscurare tutto il resto, comprese le agende dei principi di Galles, William e Kate, che hanno evitato qualsiasi reazione impulsiva su quanto sta avvenendo. Nelle scorse settimane era emerso che dietro alla decisione di lasciare ufficialmente la California ci fosse l’eventuale partecipazione di Markle alla serie “The Gentlemen”, diretta da Guy Ritchie e prodotta da Netflix, che ha già realizzato con l’attrice americana “With Love, Meghan”, serie di lifestyle trasmessa a partire da marzo 2025 e che non ha conquistato gli utenti, nonostante le due stagioni di programmazione.

«Abbiamo già un sacco di bellissime donne», è stata la risposta che Vinnie Jones, uno dei protagonisti di “The Gentlemen”, ha dato ai giornalisti martedì sera, quando, in occasione della première londinese della nuova stagione, gli hanno chiesto conto delle voci insistenti. «Credo che sia tutto privo di fondamento», ha concordato l’attore Theo James, volto principale della serie in cui interpreta l’aristocratico Eddie Horniman. Per ora dunque può rimanere tranquilla nel cottage in campagna. Resisterà?