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Torna a casa, Harry

Voleva liberarsi dell'ombra del fratello William e delle etichette, ma un castello è sempre un castello...
di Lucia Espositovenerdì 21 agosto 2026
Torna a casa, Harry

1' di lettura

Come back home, Harry. Torna a casa, Harry. Voleva liberarsi dall’ombra del fratello e dal fardello delle etichette, ma dopo sei anni ha realizzato che, per quanto infestato dai fantasmi del passato, un castello è pur sempre un castello. Quando nel 2020 il duca e la duchessa di Sussex volarono in California furono incoronati sovrani dell’industria cinematografica americana. Idee, produzioni, interviste e contratti milionari. Meghan, affrancatasi dal paragone con la cognata fatta della stessa sostanza delle regine, era pronta a conquistare tv e salotti anche con una linea di marmellate glamour.

Harry ha inseguito il sogno americano ridisegnando la sua vita lontano dalla monarchia, ma ha saputo fare business solo sfruttando la sua fuga dalla Corona. E quando le rivelazioni sono finite, l’interesse del pubblico è calato e i contratti si sono sgonfiati fino a scadere. Il ribelle vivrà con la famiglia fuori Londra e non svolgerà attività legate alla famiglia reale. Ha fatto come certi amori di Venditti: dei giri immensi e poi è tornato... vicino alla borsetta di papà.

Ora, forse, riesce perfino a vedere il luccichio della gabbia dorata da cui era scappato.

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