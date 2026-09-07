Claudia Zali trovata morta in un lago l'amica che diffuse l'audio-choc: ombre sul giudice indagato

Claudio Zali, 64 anni, uno dei nomi più noti della politica e della magistratura del Canton Ticino. Per vent’anni ha presieduto il Tribunale penale cantonale, ma oggi è lui al centro di due distinte inchieste che ne hanno completamente cambiato il profilo pubblico. La prima riguarda presunte pressioni per aiutare un’amica ad alleggerire la posizione del figlio minorenne, accusato di sevizie bestiali ai danni di un coetaneo. La seconda nasce invece da alcuni audio nei quali Zali avrebbe rammentato violenze contro le donne, vantandosi di avere picchiatori a disposizione.

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Ma chi è davvero Zali? Già presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino e responsabile, è di destra fin da ragazzo. Tra le sue grandi passioni ci sono il ping-pong e la Formula 1. Ma soprattutto c’è Marco Borradori, notaio e sindaco di Lugano, scomparso nel 2021: "Borradori è stata la voce più influente della mia vita". Zali ha inviato note ai media svizzeri nelle quali invita al rispetto della "presunzione d’innocenza". Non voleva dimettersi, ma il partito gli ha ordinato di lasciare l’incarico.

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