Galeazzo Bignami inchioda Cappellini: "Mi ha dato del fascista". La replica è sconcertante

"Hanno dato dei fascisti a Fratelli d'Italia e ce ne hanno dette anche di peggio", esordisce così Galeazzo Bignami ospite di Realpolitik su Rete 4. Davanti a lui Stefano Cappellini, attuale direttore di Repubblica, che subito interviene: "A firma di chi? Bignami, se posso chiederle, a firma di chi è successa questa cosa? Perché magari può essere che sia stata una libera opinione. Il giornale non ha mai…

Bignami ai bengalesi in sciopero a Venezia: "Come avete trovato la strada per venire, trovate quella per andare" La questione della costruzione di una moschea a Venezia entra nel dibattito politico dopo le proteste della comunit&agra...

"Se vuole le porto…", prova a spiegarsi il deputato di Fratelli d'Italia con il giornalista che continua a interrompere: "Se lei mi porta un editoriale di Repubblica…". "Mi perdoni, però Cappellini… Se mi ascolta è un buon esercizio di democrazia". "L'ascolto volentieri", replica Cappellini. "Non ho alcuna esigenza di convincere un convinto sostenitore di sinistra come lei". "Ma io sono un giornalista, non sono un convinto sostenitore. Sono un giornalista, Bignami", prosegue la firma di Repubblica.

Realpolitik, Bignami azzera la sinistra: "Ogni volta che si vota evapora" A Realpolitik, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate, si è parlato a lung...