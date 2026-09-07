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Galeazzo Bignami inchioda Cappellini: "Mi ha dato del fascista". La replica è sconcertante

lunedì 7 settembre 2026
Galeazzo Bignami inchioda Cappellini: "Mi ha dato del fascista". La replica è sconcertante

2' di lettura

"Hanno dato dei fascisti a Fratelli d'Italia e ce ne hanno dette anche di peggio", esordisce così Galeazzo Bignami ospite di Realpolitik su Rete 4. Davanti a lui Stefano Cappellini, attuale direttore di Repubblica, che subito interviene: "A firma di chi? Bignami, se posso chiederle, a firma di chi è successa questa cosa? Perché magari può essere che sia stata una libera opinione. Il giornale non ha mai… 

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"Se vuole le porto…", prova a spiegarsi il deputato di Fratelli d'Italia con il giornalista che continua a interrompere: "Se lei mi porta un editoriale di Repubblica…". "Mi perdoni, però Cappellini… Se mi ascolta è un buon esercizio di democrazia". "L'ascolto volentieri", replica Cappellini. "Non ho alcuna esigenza di convincere un convinto sostenitore di sinistra come lei". "Ma io sono un giornalista, non sono un convinto sostenitore. Sono un giornalista, Bignami", prosegue la firma di Repubblica.

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Ma Bignami tira dritto: "Lei e il suo giornale nei miei confronti non siete mai stati particolarmente miti nel darmi del fascista, attaccare mio padre, però non è un problema perché voi pensavate di offenderci e invece non avete raggiunto il risultato, semplicemente perché la gente ragiona con la propria testa". "Io spero che si sia offeso se le hanno dato del fascista", interviene ancora Cappellini. "Credo, francamente, che dire che un elettore della Sassonia su due sia un neonazista è un'offesa alla democrazia", conclude Bignami zittendo l'interlocutore. 

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