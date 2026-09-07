Afd al governo? "I nazionalpopulisti di sinistra potrebbero dare l'appoggio esterno"

L’AfD trionfa in Sassonia-Anhalt in quella che rimarrà come una vittoria storica. Non solo perché il partito di estrema destra ha ottenuto il 44,6 per cento, ma anche perché non è più così remota la possibilità che possa formare il governo regionale, o quantomeno provarci. D'altronde l’affluenza è stata altissima, ha sfiorato il 75 per cento. Insomma, l’AfD ha mostrato di saper riportare ai seggi chi non votava da anni. Oltre al crollo della Cdu, il risultato più atteso era quello del partito della sinistra nazional-populista BSW di Sahra Wagenknecht. Il BSW infatti è l’unica formazione che aveva detto che non avrebbe rispettato il muro anti-AfD, anche astenendosi in Parlamento o dandogli l’appoggio esterno.
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Come riporta Il Corriere della Sera, tutto è nelle mani di BSW. Addirittura, si legge, "i nazionalpopulisti di sinistra potrebbero dare l'appoggio esterno". La stessa Alice Weidel, leader nazionale di Alternative für Deutschland, ha confermato in un’intervista che ci sarebbero già stati colloqui tra l’AfD e altri partiti. "E naturalmente, per noi dell’AfD, uno scenario di governo con il BSW è molto interessante". Non si esclude neppure un governo di minoranza che risulta comunque "un’opzione rilevante per l’AfD in Sassonia-Anhalt".
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Intanto fondatrice di BSW ha auspicato un "nuovo inizio politico" in Sassonia-Anhalt dopo che il partito ha superato di stretta misura la soglia del 5% necessaria per entrare nel parlamento regionale. "Spero che ora ci siano maggioranze nel parlamento regionale di Magdeburgo per un cambiamento nella politica energetica, la fine delle sanzioni contro la Russia, un'istruzione migliore e una riforma fondamentale del servizio pubblico radiotelevisivo", ha dichiarato Wagenknecht all'agenzia Dpa.