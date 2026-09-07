Afd al governo? "I nazionalpopulisti di sinistra potrebbero dare l'appoggio esterno"

L’AfD trionfa in Sassonia-Anhalt in quella che rimarrà come una vittoria storica. Non solo perché il partito di estrema destra ha ottenuto il 44,6 per cento, ma anche perché non è più così remota la possibilità che possa formare il governo regionale, o quantomeno provarci. D'altronde l’affluenza è stata altissima, ha sfiorato il 75 per cento. Insomma, l’AfD ha mostrato di saper riportare ai seggi chi non votava da anni. Oltre al crollo della Cdu, il risultato più atteso era quello del partito della sinistra nazional-populista BSW di Sahra Wagenknecht. Il BSW infatti è l’unica formazione che aveva detto che non avrebbe rispettato il muro anti-AfD, anche astenendosi in Parlamento o dandogli l’appoggio esterno.