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Germania, Afd trionfa in Sassonia? Salis impazzisce: "Dobbiamo salvare l'Europa"

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domenica 6 settembre 2026
Germania, Afd trionfa in Sassonia? Salis impazzisce: "Dobbiamo salvare l'Europa"

2' di lettura

In Germania, stando agli exit poll della tv pubblica Ard, l'ultradestra di Alternative fuer Deutschland trionfa in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund. Il ministro-presidente uscente Sven Schulze, della Cdu, avrebbe preso il 18,5%. È un risultato storico e sensazionale. Abbiamo avuto un chiaro mandato a governare. Vedremo quali saranno i risultati nel corso della serata". Lo ha detto la leader di AfD, Alice Weidel, alla tv Ard.

"Tira una brutta aria in Germania e, più in generale, in tutta Europa - ha scritto Ilaria Salis su X -. Il trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt, cioè dell'estrema destra neonazista, è il frutto avvelenato di un sistema economico fondato sulla concorrenza generalizzata che, nei momenti di crisi, alimenta paura e guerra tra poveri, creando terreno fertile per i fenomeni fascisti. È anche il risultato degli errori storici di una sinistra che troppo spesso si è appiattita sulle logiche del capitalismo, rinunciando a combatterlo e a costruire un'alternativa. Le responsabilità sono tante e vengono da lontano. Ma è tempo di reagire. Oggi più che mai, è necessario tornare ad affermare con forza una proposta socialista, democratica e antifascista. Prima che sia troppo tardi, dobbiamo salvare l'Europa dal baratro". 


 

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