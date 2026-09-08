7 Ottobre, "Israele informato dagli Emirati": accusa-choc, Netanyahu nega tutto

Un nuovo retroscena sul 7 ottobre riaccende il dibattito sulle responsabilità e sulle falle dell’intelligence israeliana. Secondo un’inchiesta pubblicata da Haaretz, il premier Benjamin Netanyahu sarebbe stato informato, circa dieci giorni prima dell’attacco di Hamas, dei piani attribuiti al leader della Striscia di Gaza Yahya Sinwar.

La ricostruzione, basata su fonti israeliane e straniere anonime e anticipata nell’ambito di un libro del giornalista Shlomi Eldar, racconta di un possibile avvertimento arrivato direttamente dagli Emirati Arabi Uniti. Alla fine di settembre 2023, l’emiro di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed avrebbe telefonato a Netanyahu per circa 45 minuti, riferendogli che Sinwar preparava quello che aveva definito un «terremoto».

L’allarme sarebbe nato da una trattativa segreta avviata nei mesi precedenti per raggiungere una tregua di lungo periodo con Hamas. Il negoziato prevedeva, tra le altre cose, un alleggerimento del blocco su Gaza, maggiori permessi di lavoro per i palestinesi e lo sviluppo di infrastrutture nella Striscia. Le discussioni, però, si sarebbero arenate nell’estate del 2023.

Secondo Haaretz, anche Egitto e servizi israeliani avrebbero ricevuto segnali di allarme, senza tuttavia interpretare correttamente la minaccia. L’intelligence avrebbe ipotizzato scenari differenti, mentre la risposta operativa sarebbe stata rinviata. Il governo Netanyahu ha negato che la telefonata con bin Zayed sia mai avvenuta. Anche alcuni vertici dell’intelligence dell’epoca hanno dichiarato di non essere stati informati dell’avvertimento. Gli Emirati, invece, non hanno commentato l’inchiesta.