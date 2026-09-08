Droni ucraini assaltano nave russa: pioggia di fuoco, immagini forti

Un attacco con almeno dodici ordigni ha colpito nella notte tra sabato e domenica la Lady Mariia, mercantile di 127 metri battente bandiera russa, poco dopo il passaggio del Canale di Sicilia. Un gruppo di droni avrebbe provocato diversi incendi, lasciando la nave alla deriva tra Creta e la Libia. Restano ancora da chiarire sia la dinamica dell’assalto sia il contenuto del carico trasportato.

La nave è considerata particolarmente sensibile perché inserita nelle liste delle sanzioni statunitensi ed europee. Secondo le ricostruzioni, sarebbe stata utilizzata da Mosca per il trasporto di equipaggiamenti militari destinati a Paesi e forze alleate, dalla Siria alla Libia, fino al Sahel. Gli ultimi viaggi avrebbero inoltre alimentato sospetti su possibili rifornimenti destinati all’Iran.

A sorprendere è soprattutto l’assenza di una scorta russa. In precedenti traversate nel Mediterraneo, la nave sarebbe stata seguita da unità della Nato, mentre questa volta avrebbe navigato senza protezione evidente. L’attacco si inserisce in una serie di episodi che negli ultimi mesi hanno coinvolto imbarcazioni legate alla Russia nella stessa area. Tra i precedenti figurano la petroliera Qendil, colpita da droni nel dicembre scorso, e la Artic Metagaz, danneggiata a marzo da imbarcazioni esplosive mentre trasportava gas liquefatto. Gli investigatori guardano soprattutto alla Libia, dove secondo alcune fonti potrebbe operare una cellula dell’intelligence ucraina. Un’ipotesi non confermata che alimenta il mistero sulla capacità di Kiev di condurre operazioni nel cuore del Mediterraneo.L’attacco rilancia infine l’allarme sulla cosiddetta “flotta ombra” russa e sui rischi per la sicurezza marittima e ambientale della regione.