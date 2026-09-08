Aerei in tilt, voli sospesi nel Regno Unito: "guasto tecnico" e pesanti dubbi

Guasto tecnico o un altro caso di guerra ibrida nel cuore dell'Europa? I principali aeroporti del Regno Unito , da Heathrow a Gatwick, hanno sospeso i voli a causa di un problema tecnico che ha compromesso il funzionamento del sistema di controllo del traffico aereo del Paese. "I voli continuano a partire e lo spazio aereo è aperto, ma ci vorrà del tempo prima che la situazione torni alla normalità", si legge in una nota della National Air Traffic Services (Nats, l'ente di controllo del traffico aereo del Regno Unito), dove si è verificato il problema.

L'aeroporto di Londra Heathrow, il più grande hub del Paese, ha comunicato che sono stati interessati solo i voli in partenza. Stessa conferma anche dall'aeroporto di Londra Gatwick. In una prima nota la Nats aveva detto di avere avviato indagini sul "problema tecnico che sta causando alcune interruzioni nelle partenze dei voli" e che gli ingegneri erano al lavoro per risolverlo. Una seconda nota spiega che "il problema è stato individuato ed era nel sistema di gestione dei voli. I tecnici sono sul posto e stanno lavorando con urgenza per ripristinare la normale operatività il più rapidamente possibile".