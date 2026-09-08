Attentato Torri Gemelle, cosa c'era nell'aria dopo l'11 settembre: i documenti choc

Dopo l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, le autorità statunitensi continuarono a rassicurare i newyorkesi sulla qualità dell’aria. I dati, però, indicavano una situazione diversa. Lo rivela oggi, 25 anni dopo quella tragedia, il New York Times.

Il quotidiano ha analizzato diversi documenti sulla qualità dell’aria e sulla contaminazione nonché gli scambi di corrispondenza tra funzionari e residenti allarmati. Adesso inoltre il sindaco di New York Zohran Mamdani ha ordinato alla sua amministrazione di rendere pubblici quei documenti attraverso un portale online.

Da quelle pagine sembra emergere una verità sconcertante: ai newyorkesi venne chiesto di tornare a Ground Zero prima che fosse sicuro farlo, facendoli così esporre al contatto con sostanze tossiche pericolose come l'amianto.

"Il minimo che dobbiamo garantire alle famiglie, ai sopravvissuti e ai soccorritori è trasparenza e responsabilità", ha dichiarato il sindaco. I documenti sono emersi grazie a una battaglia legale avviata da 9/11 Health Watch, organizzazione che si occupa della salute delle persone colpite dall’11 settembre e che aveva fatto causa alla città per ottenere la loro divulgazione. Secondo il direttore della nonprofit, Ben Chevat, quei documenti direbbero chiaramente che le autorità locali dell’epoca - prima Rudolph Giuliani e poi Michael Bloomberg – erano a conoscenza della presenza di quelle sostanze tossiche e dei rischi a esse collegati.