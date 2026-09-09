Pedro Sanchez umiliato allo stadio dai tifosi del Real: il coro su Ceuta

"Ceuta non si svende, Ceuta si difende". È questo il coro, cantato da tutto lo stadio, con cui i tifosi del Real Madrid - in occasione della partita di Champions League contro l'Inter - hanno mostrato la propria vicinanza alla città autonoma, invasa dagli immigrati clandestini a fine luglio e tutt'ora in mezzo a una crisi migratoria senza precedenti. Mentre l'urlo dei tifosi risuonava al Santiago Bernabeu, la tribuna sud dello stadio è stata completamente ricoperta di bandierine di Ceuta.

Il club di Florentino Perez ha pubblicato anche un comunicato ufficiale a riguardo: "Prima della partita tra Real Madrid e Inter, la Fans' Stand ha reso omaggio a Ceuta. Nella curva sud dello stadio Santiago Bernabéu, i tifosi del Real Madrid hanno esposto cartelli con lo stemma della città autonoma di Ceuta. Il resto dello stadio si è unito al gesto con una standing ovation".