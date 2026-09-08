Meloni batte Sanchez, FdI umilia Pd: "Un'altra cantonata"

A forza di esaltare il cosiddetto modello Sánchez, la sinistra ha perso di vista la realtà. Anche dopo il disastro di Ceuta, il leader socialista spagnolo continua, inspiegabilmente, a ricevere gli elogi da parte dell'opposizione di governo. Eppure basta soffermarsi su un paio di dati per rendersi conto che, in diversi settori, i problemi della Spagna sono tutt'altro che inferiori a quelli dell'Italia. A cominciare dal lavoro, ad esempio.

Oggi il tasso di disoccupazione nel nostro Paese è al 5,1%, in Spagna è quasi il doppio, al 9,9%. Non solo. Come viene specificato in un post di Fratelli d'Italia: "La differenza più significativa riguarda la qualità del lavoro. In Italia la crescita occupazionale è trainata soprattutto dai contratti a tempo indeterminato, mentre diminuiscono quelli a termine. In Spagna, invece, pesa molto di più il lavoro discontinuo, con una quota rilevante di lavoratori formalmente occupati ma di fatto inattivi e senza salario".