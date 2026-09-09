Pedro Sanchez perde la testa in Parlamento: "Sarò anche un cane, ma..."

Un durissimo scontro sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta è andato in scena al Congresso dei deputati, in Spagna, tra il primo ministro Pedro Sanchez e il leader di Vox Santiago Abascal. La situazione si è particolarmente scaldata durante il question time, quando Abascal ha chiesto a Sanchez se fosse "ricattato da Rabat". Un modo per dire che il Marocco avrebbe informazioni sulla presunta corruzione della famiglia e dell'esecutivo del leader del Psoe.

Tali accuse hanno fatto perdere la testa a Sanchez, la cui è risposta è andata ben oltre le righe. "Lei mi ha chiamato autocrate, dittatore e mi chiamate anche cane. Mi chiamate cane, sì, mi chiamate cane. Le dico una cosa, signor Abascal: a differenza sua io sarò un cane, però non ho padrone", ha detto il primo ministro.