Pedro Sanchez perde la testa in Parlamento: "Sarò anche un cane, ma..."

Un durissimo scontro sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta è andato in scena al Congresso dei deputati, in Spagna, tra il primo ministro Pedro Sanchez e il leader di Vox Santiago Abascal. La situazione si è particolarmente scaldata durante il question time, quando Abascal ha chiesto a Sanchez se fosse "ricattato da Rabat". Un modo per dire che il Marocco avrebbe informazioni sulla presunta corruzione della famiglia e dell'esecutivo del leader del Psoe.
Tali accuse hanno fatto perdere la testa a Sanchez, la cui è risposta è andata ben oltre le righe. "Lei mi ha chiamato autocrate, dittatore e mi chiamate anche cane. Mi chiamate cane, sì, mi chiamate cane. Le dico una cosa, signor Abascal: a differenza sua io sarò un cane, però non ho padrone", ha detto il primo ministro.
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Nel frattempo, a Ceuta, mentre Sanchez perde tempo a studiare risposte a effetto da utilizzare in Parlamento, la situazione continua a peggiorare. Secondo i dati diffusi nelle ultime settimane, decine di migliaia di persone hanno tentato di entrare nell’enclave spagnola, provocando una situazione definita dalle autorità locali come una vera e propria emergenza umanitaria e amministrativa.
Nelle ultime settimane, inoltre, il governo è finito sotto accusa per aver ignorato gli avvertimenti che annunciavano lo sbarco di migliaia di clandestini sulle coste della città autonoma alla fine di luglio. L'Esecutivo ha sempre negato di aver ricevuto informazioni simili, ma diversi documenti dimostrano il contrario.