Sánchez: tifosi, giudici e animalisti sono tutti contro il primo ministro spagnolo

«Ma allora i giudici ce l’hanno con noi, non vogliono che governiamo!». Così ha sbottato la sinistra spagnola dopo che la Corte Suprema ha sospeso provvisoriamente l’iscrizione alle liste elettorali di alcuni cittadini naturalizzati ai sensi della cosiddetta Ley de Nietos, la norma figlia della socialistissima Ley de Memoria Histórica che consente di optare per la nazionalità iberica ai nipoti di spagnoli di origine che erano stati costretti all'esilio per motivi politici, ideologici, religiosi o di orientamento e identità sessuale. La decisione del massimo tribunale di Madrid è arrivata dopo il ricorso dei popolari e di Vox e, si badi bene, non cancella affatto la legge, si prefigge semplicemente di vederci un po’ più chiaro. Un atto più che dovuto dal momento che l’attuale governo si è dimostrato un po’ troppo generoso con i presunti expat del franchismo, decidendo di stabilire una presunzione di esilio per tutti gli spagnoli che avevano lasciato il paese tra il 18 luglio 1936 e il 31 dicembre 1955, senza necessità di provarlo caso per caso.

Il risultato è che quasi due milioni e mezzo di cittadini del centro e sud America hanno prontamente presentato domanda e 500mila di loro sono già stati inseriti nelle liste elettorali senza alcun controllo. Insomma il solito show pseudodemocratico di Sánchez che nasconde l’altrettanto solita furbata elettorale per cercare di correggere il calo di consensi alle urne del suo partito. Chi altri infatti questi nuovi elettori dovrebbero votare se non il loro benefattore, colui che ha consentito loro di ottenere la cittadinanza spagnola? Una mossa che ricorda molto quella di inizio anno che ha consentito la regolarizzazione di centinaia di migliaia di immigrati irregolari e che con un effetto a catena ha provocato l’invasione, a fine luglio, di 80mila clandestina a Ceuta.

«TODOS CON CEUTA»

Anche in questo caso Sánchez ha sottovalutato la reazione dei cittadini spagnoli che da qualche settimana non smettono di contestare il governo nelle piazze e perfino negli stadi. Poco prima della partita di Champions League contro l’Inter, la curva sud del Real Madrid ha inscenato una massiccia protesta esponendo un enorme mosaico con i colori e lo stemma della città autonoma di Ceuta e lo striscione «Todos con Ceuta» (Tutti con Ceuta). I tifosi hanno anche intonato cori come «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende» (Ceuta non si vende, Ceuta si difende).

Già a fine agosto, durante la sfida di campionato tra Atlético Madrid e Villarreal, la tifoseria organizzata dei colchoneros aveva esposto la bandiera di Ceuta lanciando gli stessi identici cori di contestazione nei confronti della gestione del governo spagnolo. Peraltro qualche giorno fa in Marocco allo Stadio del MAS Fès gli ultras hanno a loro volta esposto uno striscione esplicito con la scritta «Ceuta e Melilla: due città, una patria, il Marocco», riaccendendo il dubbio che effettivamente la politica “filo-marocchina” del governo socialista ha quantomeno riattivato le mire espansionistiche di Rabat.