In Svezia arretra l'ultradestra: testa a testa tra moderati e sinistra

Un testa a testa serratissimo rende ancora incerto l’esito delle elezioni svedesi. Secondo le proiezioni notturne dell’authority elettorale, basate sui voti di 4.853 dei 6.312 collegi, il blocco di centrosinistra guidato dai socialdemocratici di Magdalena Andersson otterrebbe 175 seggi contro i 174 della destra del premier uscente Ulf Kristersson.

Lo scarto percentuale è minimo: 49,4% contro 49,1%.Il risultato rende la formazione del prossimo governo un vero rebus, che potrà essere risolto solo dopo il conteggio completo di tutti i voti, compresi quelli provenienti dall’estero. Non è ancora chiaro se la Svezia tornerà alla sua tradizionale orbita socialdemocratica dopo quattro anni di governo di destra.Magdalena Andersson, parlando ai sostenitori, ha dichiarato: "Noi Socialdemocratici saremo sempre pronti ad assumerci le nostre responsabilità (...) per il momento siamo in testa. E se questo dato verrà confermato, allora la Svezia avrà un nuovo governo".Tra i pochi elementi certi emerge l’arretramento dei Democratici svedesi, formazione di estrema destra che perderebbe quasi tre punti rispetto al 2022. Il partito guidato da Jimmie Åkesson potrebbe aver pagato la minore centralità dei suoi temi classici – lotta alla criminalità e stretta sull’immigrazione – e il timore di alcuni elettori di vederlo entrare direttamente al governo, nonostante il percorso di normalizzazione.