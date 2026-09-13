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Alessandro Di Battista

Svezia, gli exit poll: centrosinistra in lieve vantaggio con il 51,3%

domenica 13 settembre 2026
Svezia, gli exit poll: centrosinistra in lieve vantaggio con il 51,3%

1' di lettura

La coalizione di centro-sinistra all'opposizione si attesta al 51,3% nelle elezioni parlamentari in Svezia, poco sopra del blocco di governo di destra, fermo al 47%. È quanto emerge dagli exit poll. Nel dettaglio, secondo il sondaggio TV4 il Partito Socialdemocratico ha ottenuto il 28,4% i Democratici Svedesi il 18,5%, i Moderati il 17,5%, il Partito di Centro il 9%, il Partito dei Verdi il 7%, il partito della Sinistra il 6,9%, i Cristiano Democratici il 6 % e i Liberali il 5%. Secondo gli exit poll di SVT/Valu, l'opposizione otterrebbe 183 seggi nel nuovo parlamento, contro i 166 del governo attuale e dei Democratici Svedesi.

 I due principali partiti, Socialdemocratici e Moderati, hanno comunque perso voti rispetto alle elezioni del 2022. I primi si sono attestati al 28,4% (-1,9%), i secondi al 18,1% (-1%). Un piccolo exploit lo hanno invece registrato i Verdi, con il 7,4% (+2,3% rispetto al 2022). Bene anche la Sinistra all'8%, (+1,2%) e il Centro, con il 7,5% (+0,8%). In attesa dei risultati ufficiali, il trend è stato confermato di fatto dai principali exit poll usciti alla chiusura delle urne.

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