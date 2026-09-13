Russia, doppio attacco al confine della Polonia. "I barbari di Putin alle porte dell'Europa"

Un drone russo ha colpito la zona vicino al confine tra Ucraina e Polonia, nella cittadina di Yahodyn, durante la notte. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha precisando che il drone ha colpito il valico di frontiera di Yahodyn. "Gli attacchi barbari della Russia al confine tra Ucraina e Polonia, a Yahodyn, non sono solo una prosecuzione delle aggressioni ai nostri confini statali. Si tratta del terrore di Putin che 'bussa' direttamente alle porte di Ue e Nato. I barbari russi sono alle vostre porte, cari partner", ha scritto su X il ministro.

In una nota separata, la compagnia ferroviaria ucraina Ukrzaliznytsia ha reso noto che, in un'altra regione confinante con la Polonia (la Volinia), un drone ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri a soli 2 km (1,2 miglia) dal confine polacco. Il personale di bordo era stato preventivamente avvisato della minaccia dalle autorità ucraine e non si registrano feriti, ha aggiunto l'azienda. Kiev gestisce diversi valichi di frontiera con Varsavia, attraverso i quali transita una parte significativa degli aiuti militari e umanitari provenienti dagli alleati. Nell'attacco russo è rimasta colpita anche una stazione di servizio.

"Il terrorismo russo è una minaccia comune" non solo per Kiev, ha commentato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Questa settimana la Russia ha lanciato circa 2.100 droni contro l'Ucraina. Una quota significativa di questi droni è costituita dagli Shahed a reazione, che i russi stanno utilizzando nel tentativo di paralizzare l'economia e distruggere la vita delle persone. Il nemico ha inoltre impiegato quasi 1.700 bombe aeree guidate e 78 missili di vario tipo", ha affermato Zelensky.

"Ieri sera e questa mattina sono stati presi di mira impianti energetici, Ukrzaliznytsia, aziende ed edifici residenziali. Odessa è stata colpita da missili e droni. In molte regioni occidentali sono in corso operazioni di ripristino a seguito degli attacchi notturni. In particolare, tutti i servizi essenziali sono operativi nei pressi del confine polacco-ucraino nella regione della Volinia, dove i russi hanno deliberatamente incendiato una locomotiva e danneggiato una stazione di servizio con un attacco con droni", ha continuato. "E' proprio per impedire che questi attacchi si estendano ulteriormente in Europa che gli uomini e le donne ucraini combattono ogni giorno, sacrificano la propria vita e non permettono che l'aggressione si espanda. Il terrorismo russo è una minaccia comune per molti, ma può e deve essere sconfitto in Ucraina. Grazie a tutti coloro che contribuiscono alla protezione dei cieli ucraini e sostengono il nostro popolo", ha scritto Zelensky in un messaggio su X.