Ucraina, attacco russo al confine con la Polonia: chi era il vero bersaglio

Un treno ucraino è stato colpito da un drone al confine con la Polonia. E subito è scattato l'avvertimento da parte delle autorità di Kiev. "I barbari russi sono alle vostre porte", ha detto il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha. Il convoglio colpito andava da Kiev a Varsavia. A bordo di un altro treno, che faceva la stessa tratta e che è stato bloccato a causa degli allarmi, c’erano i consiglieri per la sicurezza di Italia, Germania, Regno Unito e Francia, oltre all’ex premier britannico Boris Johnson e l’ex direttore della Cia David Petraeus, di ritorno dalla conferenza Yalta European Strategy di Kiev. A bordo anche Fabrizio Saggio, rappresentante italiano al meeting. Fortunatamente, nessun ferito.

Secondo le Ferrovie ucraine, proprio quel treno diplomatico potrebbe essere stato l'obiettivo dell'attacco che ha finito per colpire la motrice di un altro convoglio. Lo riporta il Guardian. "È molto probabile che il bersaglio di questo drone russo potesse essere anche il treno diplomatico, partito dalla stazione in anticipo rispetto al previsto nell'ambito della revisione in tempo reale degli orari ferroviari, resa necessaria dalla costante minaccia di attacchi russi", ha dichiarato la compagnia ferroviaria.