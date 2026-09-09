Volodymyr Zelensky a un passo dalla morte: il decollo-choc del suo aereo dalla Moldavia

A raccontare l'episodio è stato il premier norvegese Jonas Gahr Store , intervistato dalla tv pubblica NRK. Secondo quanto riferito dal primo ministro, il velivolo sul quale viaggiava il presidente ucraino avrebbe rischiato di essere raggiunto da un drone mentre si preparava a lasciare la Moldavia.

Volodymyr Zelensky a un passo dalla morte. Si apprende infatti che il suo aereo è stato "quasi colpito" da un drone durante un decollo dalla Moldavia . Una circostanza su cui si indaga. E ovviamente la prima indiziata è la Russia di Vladimir Putin , con cui l'Ucraina di Zelensky è coinvolta in una sanguinosa guerra che dura da anni.

Un episodio che fotografa la drammaticità della guerra e il livello di rischio che continua a circondare Zelensky. Il presidente ucraino si trovava in viaggio verso Oslo per partecipare ai funerali di Stato del re Harald V.

Store ha raccontato anche di aver parlato con Zelensky nella mattinata di oggi, mercoledì 9 settembre. Chiedendogli come avesse trascorso la notte, il leader ucraino ha risposto di aver dormito poco, poiché incollato al telefono per seguire gli aggiornamenti sui luoghi colpiti dai missili. Una vola arrivato a Oslo Zelensky ha inoltre incontrato il ministro degli Esteri Espen Barth Eide e il ministro delle Finanze Jens Stoltenberg, ex segretario generale della Nato.