Ceuta, figuraccia di Sanchez e della sinistra: altro appello islamista per l'invasione

E meno male che secondo la sinistra italiana e l'esecutivo iberico, la premier Giorgia Meloni avrebbe sbagliato a prorogare ancora una volta la sospensione di Schengen con la Spagna. C'è stato infatti un nuovo appello per tentare la fuga via Ceuta è stato diffuso via social in Marocco. La data scelta per l'appuntamento è quella del 23 settembre, giorno in cui in Marocco si svolgeranno le elezioni politiche.
Una coincidenza che suona come un allarme: nelle stesse ore l'associazione filo-islamista Al Ada Wa Al Ihssane (Giustizia e Spiritualità) ha lanciato un invito a boicottare le urne. La maggior parte dei giovani non si sente rappresentata dalla classe politica che si contende i posti di potere. Il tentativo di fuga in Europa, benché rischioso, sembra aprire spiragli di futuro e possibilità inimmaginabili in Marocco.
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Le immagini di migliaia di ragazzi che tentano di raggiungere Ceuta, alla fine di luglio, hanno posto la questione migratoria al centro delle aspettative, ma non nei programmi per la campagna elettorale. Il paradosso sarà ancora più evidente se qualcuno risponderà alla chiamata per fuggire dal Marocco: una parte del Paese, il 23 settembre, andrà ai seggi, un'altra parte si recherà alla frontiera, in direzione di Ceuta o Melilla.