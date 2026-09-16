Ceuta, figuraccia di Sanchez e della sinistra: altro appello islamista per l'invasione

E meno male che secondo la sinistra italiana e l'esecutivo iberico, la premier Giorgia Meloni avrebbe sbagliato a prorogare ancora una volta la sospensione di Schengen con la Spagna. C'è stato infatti un nuovo appello per tentare la fuga via Ceuta è stato diffuso via social in Marocco. La data scelta per l'appuntamento è quella del 23 settembre, giorno in cui in Marocco si svolgeranno le elezioni politiche.

Una coincidenza che suona come un allarme: nelle stesse ore l'associazione filo-islamista Al Ada Wa Al Ihssane (Giustizia e Spiritualità) ha lanciato un invito a boicottare le urne. La maggior parte dei giovani non si sente rappresentata dalla classe politica che si contende i posti di potere. Il tentativo di fuga in Europa, benché rischioso, sembra aprire spiragli di futuro e possibilità inimmaginabili in Marocco.