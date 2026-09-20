Afd, valanga inarrestabile anche in Meclenburgo. Berlino tiene, ma Merz è appeso a un filo

L'AfD è al 38% (16,7%)nelle elezioni regionali in Meclemburgo-Pomerania occidentale, davanti alla Spd al 36,5% ((39,6%). È quanto emerge dall'exit poll della Forschungsgruppe Wahlen diffuso dalla Zdf alla chiusura dei seggi. Seguono la Linke al 6% (9,9%), i Verdi al 5,5% (6,3%), la Cdu al 5% (13,3%) e il Bsw al 4,8% (non presente nel 2021). "Abbiamo un mandato chiaro per il governo" del Meclemburgo-Pomerania. Lo ha rivendicato il co-leader dell'AFD, Tino Chrupalla, dopo gli exit poll nel land, che danno il partito di estrema destra primo, con il 37-38%, davanti all'Spd. A Berlino invece la Linke è al 26% (12,2%) nelle elezioni per la Camera dei rappresentanti della capitale tedesca, davanti alla Cdu al 20% (28,2%) e l'AfD al 13,5% (9,1%). È quanto emerge dall'exit poll della Forschungsgruppe Wahlen diffuso dalla Zdf alla chiusura dei seggi.

"Oggi abbiamo due elezioni con due risultati molto diversi. In Meclembrugo il risultato è un disastro non possiamo abbellirlo. Nella nostra città il nostro candidato era in una situazione molto difficile", ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Berlino, parlando alla Adenauer Haus di Berlino. Merz ha affermato di voler "portare avanti il Paese", sottolineando che la risposta sarà "fare le riforme". "Mi assumo la responsabilità", ha spiegato come cancelliere e come presidente del partito.