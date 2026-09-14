Sondaggio, l'Afd vola al 30 per cento: stacca per la prima volta di dieci punti la Cdu-Csu

La Spd resta stabile all'11%. Fdp e Bsw sono invece sotto la soglia del 5%. Con questi valori, la maggioranza Cdu-Cus e Spd non avrebbe più i numeri per governare. Il risultato conferma inoltre il forte vantaggio dell'AfD rispetto alla Union: nelle elezioni federali del febbraio 2025, Cdu/Csu aveva ottenuto il 28,5% e l'AfD il 20,8%. Secondo un'altra rilevazione, condotta da Insa, il 78% degli intervistati ritiene che Friedrich Merz non sia più il cancelliere giusto per la Germania.