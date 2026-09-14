Sondaggio, l'Afd vola al 30 per cento: stacca per la prima volta di dieci punti la Cdu-Csu

L'AfD raggiunge il 30% nelle intenzioni di voto a livello nazionale e stacca per la prima volta di dieci punti la Cdu-Csu, ferma al 20%. È quanto emerge da un nuovo sondaggio dell'istituto Gms, secondo cui l'Unione registra il dato più basso mai rilevato dall'istituto, mentre l'AfD raggiunge il suo massimo storico. Rispetto alla precedente rilevazione di metà luglio, Cdu-Csu perdono tre punti percentuali, mentre l'AfD ne guadagna due. I Verdi salgono di un punto al 14%, così come la Linke, all'11%.
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La Spd resta stabile all'11%. Fdp e Bsw sono invece sotto la soglia del 5%. Con questi valori, la maggioranza Cdu-Cus e Spd non avrebbe più i numeri per governare. Il risultato conferma inoltre il forte vantaggio dell'AfD rispetto alla Union: nelle elezioni federali del febbraio 2025, Cdu/Csu aveva ottenuto il 28,5% e l'AfD il 20,8%. Secondo un'altra rilevazione, condotta da Insa, il 78% degli intervistati ritiene che Friedrich Merz non sia più il cancelliere giusto per la Germania.
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Solo il 14% risponde invece di sì, mentre l'8% non indica una preferenza. Anche tra gli elettori di Cdu e Csu prevale il giudizio negativo: il 58% non considera più Merz il cancelliere giusto, contro il 36% che lo sostiene. Sul futuro politico di Merz peseranno anche le elezioni del 20 settembre in Meclemburgo-Pomerania Anteriore e a Berlino. Dopo il risultato negativo della Cdu in Sassonia-Anhalt, nuove sconfitte potrebbero aumentare le tensioni interne all'Unione e alimentare il dibattito su una possibile sostituzione del cancelliere. Tra i nomi ipotizzati figurano il presidente del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wuest e il governatore della Baviera Markus Soeder.