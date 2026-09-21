Merz polverizzato da AfD, il tam tam a Berlino: "Non arriva a fine anno"

"Crediamo che la Cdu non possa continuare così", aggiunge la leader di AfD Alice Weidel , in conferenza stampa. "Vedremo cosa porteranno le prossime settimane, ma la Germania ha urgentemente bisogno di riforme che non vengono attuate. La Germania è in una situazione di stallo e semplicemente non possiamo continuare così", ha affermato Weidel, che ha definito "molto strano" il discorso di Merz e ha invitato gli strateghi della Cdu a interrogarsi sulla prosecuzione della loro linea politica.

"È iniziato il suo tramonto. Friedrich Merz non arriverà alla fine dell'anno come cancelliere". Ne è sicuro, Leif-Erik Holm , candidato dell' AfD e vincitore delle elezioni in Meclemburgo-Pomerania Anteriore . La Cdu ha "perso il suo alone" a tutti i livelli e il risultato rappresenta un "segnale devastante" per il principale partito del centrodestra.

"Devono chiedersi molto attentamente se vogliono andare avanti così e rendere possibili in futuro maggioranze rosso-rosso-verdi", ha detto, riferendosi alla politica di isolamento nei confronti dell'AfD. Weidel ha quindi rivendicato il risultato ottenuto dal partito in Meclemburgo-Pomerania Anteriore, dove l'AfD è arrivata prima con il 38,2% dei voti . "Abbiamo ottenuto un risultato gigantesco", ha detto, congratulandosi con il candidato di punta Holm per la vittoria. Per l'AfD si tratta della seconda vittoria consecutiva in un'elezione regionale, dopo quella in Sassonia-Anhalt . "Questo dimostra chiaramente che abbiamo sostituito la Cdu come partito popolare ", ha aggiunto Weidel, sottolineando che la Cdu è rimasta per la prima volta nella sua storia fuori da un Parlamento regionale .

Secondo Weidel, l'esclusione della Cdu dal Landtag è anche il risultato della politica della Brandmauer, la linea di isolamento dell'AfD adottata dagli altri partiti. "La Cdu deve decidere come vuole andare avanti", ha affermato. Anche il co-leader dell'AfD Tino Chrupalla ha rivendicato il risultato elettorale. "La vittoria in Meclemburgo-Pomerania Anteriore è trionfale", ha detto, sostenendo che il partito avrebbe "polverizzato" la Cdu. A suo giudizio, tra i temi decisivi della consultazione ci sarebbero stati "la sicurezza interna, la pace sociale, ma anche la pace in Europa". Chrupalla ha sostenuto inoltre che gli elettori avrebbero respinto diverse politiche del governo federale, citando tra gli altri i prezzi dell'energia, l'istruzione, l'età pensionabile, la riforma degli ospedali e le misure sociali. Ha quindi criticato quella che ha definito la "politica di guerra" del governo e affermato che un eventuale cambio di cancelliere non costituirebbe da solo un nuovo inizio. "Abbiamo bisogno di una svolta politica", ha detto Chrupalla, sostenendo che l'AfD sarebbe pronta a partecipare a un cambiamento di politica nazionale. "L'onda blu non si può fermare", ha concluso.

"Oggi abbiamo assistito a due elezioni con risultati molto diversi. Il risultato nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore non possiamo edulcorarlo: è un disastro. La Cdu ha lottato, ma alla fine la Cdu è stata schiacciata nella contrapposizione tra Spd e AfD", sono state le prime parole di Merz dopo lo spoglio, con la Cdu ferma al 4,9%, prima volta in circa 80 anni. Il cancelliere altamente impopolare ha parlato subito alla chiusura delle urne, annunciando che non ha intenzione di dimettersi, anzi: "Le riforme devono essere attuate. Naturalmente, questo ci pone tutti in una situazione difficile. Ma ci assumiamo questa responsabilità. Io mi assumo questa responsabilità, perché voglio far progredire il nostro Paese", ha affermato, ribadendo di non avere intenzione di farsi da parte.