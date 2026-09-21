Sanchez, rinviata a giudizio la moglie Begona Gomez. Fonti del governo: "Persecuzione giudiziaria"

È stata rinviata a giudizio per presunti reati di malversazione di fondi pubblici e traffico di influenze Begona Gomez, moglie del presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. La decisione è contenuta in un'ordinanza di 67 pagine firmata oggi dal giudice Juan Carlos Peinado, che ha disposto l'apertura del processo con giuria popolare. A processo andrà anche la consulente di Gomez, Cristina Alvarez, accusata a sua volta di presunta malversazione. Il magistrato ha confermato la volontà di mandare a processo entrambe dopo che il Tribunale provinciale di Madrid aveva archiviato due delle contestazioni iniziali e disposto la revoca delle misure cautelari adottate dal giudice istruttore.
"Si dispone l'apertura del processo davanti alla corte d'assise popolare", ha scritto Peinado, respingendo le eccezioni presentate dalle difese di Gomez e Alvarez contro le conclusioni provvisorie dell'accusa popolare, guidata da un'associazione vicina al partito di estrema destra Vox, Hazte Oir. Il giudice ha stabilito anche che entrambe dovranno eventualmente rispondere come responsabili civili dirette e solidali nei termini richiesti dall'Università complutense di Madrid. Peinado ha disposto anche un accertamento sulla situazione economica di Gomez, chiedendo all'Agenzia delle entrate le sue ultime cinque dichiarazioni dei redditi.
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Nell'ordinanza, il magistrato sostiene che l'intervento di Gomez e Alvarez presso l'Università Complutense non sarebbe avvenuto in un contesto "neutro o ordinario", ma sarebbe stato condizionato dalla posizione di Gomez come moglie del presidente del governo. Secondo Peinado, tale circostanza avrebbe garantito alle due una "posizione di accesso privilegiato" presso l'istituzione universitaria, in relazione alla titolarità e all'eventuale sfruttamento di un software sviluppato nell'ambito della cattedra diretta dalla moglie del premier. Si tratta della seconda volta che Peinado dispone l'apertura del processo contro Gomez e Alvarez. A giugno il giudice aveva contestato loro, oltre alla malversazione, anche traffico di influenze, corruzione negli affari e appropriazione indebita, disponendo inoltre il ritiro dei passaporti e il divieto di lasciare il territorio spagnolo.
Fonti de La Moncloa, la residenza ufficiale del Primo Ministro spagnolo, hanno condannato la decisione di rinviare a giudizio la moglie del premier Sanchez. "Nel corso dell'indagine, la sua innocenza è stata chiara e provata e siamo certi che ciò sarà dimostrato anche in tribunale. Manteniamo la nostra piena fiducia nell'imparzialità della giuria e nella sua capacità di rendere giustizia", hanno affermato le fonti, come riporta El Pais. "Denunciamo questa indagine come arbitraria e ingiusta, che rappresenta una vera e propria persecuzione giudiziaria contro Begoña Gómez semplicemente per essere la moglie del Primo Ministro", hanno aggiunto.