Sanchez, rinviata a giudizio la moglie Begona Gomez. Fonti del governo: "Persecuzione giudiziaria"

È stata rinviata a giudizio per presunti reati di malversazione di fondi pubblici e traffico di influenze Begona Gomez, moglie del presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. La decisione è contenuta in un'ordinanza di 67 pagine firmata oggi dal giudice Juan Carlos Peinado, che ha disposto l'apertura del processo con giuria popolare. A processo andrà anche la consulente di Gomez, Cristina Alvarez, accusata a sua volta di presunta malversazione. Il magistrato ha confermato la volontà di mandare a processo entrambe dopo che il Tribunale provinciale di Madrid aveva archiviato due delle contestazioni iniziali e disposto la revoca delle misure cautelari adottate dal giudice istruttore.

"Si dispone l'apertura del processo davanti alla corte d'assise popolare", ha scritto Peinado, respingendo le eccezioni presentate dalle difese di Gomez e Alvarez contro le conclusioni provvisorie dell'accusa popolare, guidata da un'associazione vicina al partito di estrema destra Vox, Hazte Oir. Il giudice ha stabilito anche che entrambe dovranno eventualmente rispondere come responsabili civili dirette e solidali nei termini richiesti dall'Università complutense di Madrid. Peinado ha disposto anche un accertamento sulla situazione economica di Gomez, chiedendo all'Agenzia delle entrate le sue ultime cinque dichiarazioni dei redditi.