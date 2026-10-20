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Dramma davanti a 23 mila spettatori: militare precipita da 52 metri durante un'esibizione

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martedì 20 ottobre 2026
Dramma davanti a 23 mila spettatori: militare precipita da 52 metri durante un'esibizione

1' di lettura

Doveva essere una dimostrazione spettacolare prima di una partita di football, ma si è trasformata in tragedia. Sabato 17 ottobre, il sergente tecnico Ian Patterson, militare dell’Aeronautica statunitense, è morto dopo essere precipitato durante un’esibizione di discesa in corda doppia all’interno dello stadio Alamodome di San Antonio, in Texas. L’incidente è avvenuto davanti a oltre 23mila spettatori, presenti per assistere alla partita tra gli UTSA Roadrunners e i Navy Midshipmen. Patterson stava effettuando una discesa da circa 52 metri d’altezza insieme ad altri due militari, quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della manovra ed è precipitato al suolo. I soccorsi sono intervenuti immediatamente sul campo, tentando di stabilizzarlo per circa dieci minuti prima del trasferimento d’urgenza in ospedale. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il militare è morto poco dopo il ricovero.

Veterano pluridecorato e membro del 6° Squadrone di Addestramento al Combattimento, Patterson si era distinto per la sua carriera nell’Air Force. Nel 2022 era stato nominato Istruttore dell’anno per le Forze speciali dell’Aeronautica militare statunitense, riconoscimento del suo impegno professionale. Il generale di brigata Scott C. Mills ha espresso profondo cordoglio per la perdita, sottolineando l’importanza del servizio di Patterson e la vicinanza dell’Aeronautica alla famiglia, agli amici e ai colleghi del militare. Restano da chiarire le cause della caduta, mentre la comunità militare statunitense si stringe attorno ai familiari del sergente tecnico, scomparso tragicamente durante un evento che avrebbe dovuto essere una celebrazione dello sport e del servizio militare.

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