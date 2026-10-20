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La ruota della fortuna, Gerry Scotti e Samira in lacrime: "Mi devo operare, lascio"

martedì 20 ottobre 2026
La ruota della fortuna, Gerry Scotti e Samira in lacrime: "Mi devo operare, lascio"

2' di lettura

Momento emozionante e lacrime a La ruota della fortuna, su Canale 5. Ma questa volta la commozione generale non è legata all'impresa di un concorrente. Lunedì è stata la serata di Nicla Ozenda, 24enne cantante e voce dei Fortuna Five, il gruppo musicale che suona live in trasmissione. 

A sorpresa, Nicla ha annunciato a tutto lo studio di dover lasciare il programma per alcuni mesi. Una perdita importante, per lo show fiore all'occhiello dei palinsesti Mediaset, legata a cause di forza maggiore. La cantante, infatti, si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico per rimuovere una cisti a una corda vocale.

Diplomata al Conservatorio Arrigo Boito di Parma, l'artista nata a Sanremo è diventata una presenza fissa e amatissima alla Ruota e per questo le sue parole sono state un pugno allo stomaco per colleghi e telespettatori. "Qualche mese fa ho avuto un problema alle corde vocali, volevo tornare a essere quella che ero prima". "Purtroppo - aggiunge subito - ho una cisti all’interno di una corda vocale" e da qui l'esigenza di andare sotto i ferri per "preservare la mia salute e la mia passione".

Al momento, ovviamente, non c'è nessuna data certa da segnare sul calendario per sentirla nuovamente cantare. "Non vedo l’ora di tornare. Sono sicura che questo stop mi farà tornare più forte di prima. Ma è difficile perché ormai siete una famiglia". Ad ascoltarla, Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime. "Non è facile - ha commentato il padrone di casa -, ma lei lo deve fare per tornare a fare il suo lavoro, che è la sua vita".

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