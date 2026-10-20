L'aria che tira, Parenzo umilia il maranza: "Dovresti studiare o andare a lavorare"

A L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo, si è parlato a lungo di quanto sta accadendo nelle piazze delle principali metropoli del Nord Italia, della violenza dei maranza e della rete eversiva sui social network. Il padrone di casa ha mostrato ai suoi ospiti e a i telespettatori alcune chat su Telegram e Instagram. E, con sua grande sorpresa, ha scoperto che stavano parlando anche di lui e della sua trasmissione. Così il conduttore ha deciso di dare un ottimo consiglio ai vari maranza.

"Questa pagina d'oggi e questi giovani criminali sono talmente attenti che seguono anche la nostra trasmissione - ha spiegato David Parenzo ai telespettatori di La7 -, perché nella stessa chat questi criminali dicono, beh stanno parlando, raga stanno parlando di noi e qualcuno dice povero Parenzo. Ma povero tu - la replica del conduttore de L'aria che tira -, povero tu che non sei a lavorare, che non sei a lavorare, povero caro signore. Mi fa piacere che ci stai guardando però forse dovresti lavorare o andare a studiare o fare dell'altro, comunque...". Un consiglio, non richiesto, ai vari maranza che scioperano per la scuola ma che evidentemente a lezione non stanno molto attenti.