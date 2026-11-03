Libero logo
Abbonamento Digitale

Roma, i funerali dei 4 militari italiani morti in Bosnia. Crosetto: "Costruiremo un monumento"

di
Libero logo
martedì 3 novembre 2026
Roma, i funerali dei 4 militari italiani morti in Bosnia. Crosetto: "Costruiremo un monumento"

2' di lettura

Si sono conclusi nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, i funerali solenni dei quattro militari italiani morti nell'incidente in elicottero del 29 ottobre in Bosnia. I feretri, avvolti nel tricolore, sono stati portati fuori dalla basilica a spalla dai militari, al termine della cerimonia funebre officiata dall'arcivescovo Gian Franco Saba, ordinario militare per l'Italia, alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Le bare sono state accompagnate verso i carri funebri schierati all'esterno della chiesa, in piazza della Repubblica. Prima di lasciare il sagrato, si è tenuto un ultimo momento di raccoglimento per i familiari che hanno accompagnato le salme fino ai carri funebri. Più lontane le autorità, che hanno aspettato che il convoglio partisse in rispettoso e commosso silenzio. In prima fila il Presidente Mattarella e a seguire tutte le altre cariche civili e militari. Al momento della partenza, un applauso commosso ha salutato il convoglio. 

In Bosnia sarà costruito un monumento in memoria dei quattro militari italiani morti nell'incidente in elicottero del 29 ottobre. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Venerdì, mentre visitavo all'obitorio loro, i feriti negli ospedali, sono andato a vedere il resto dell'elicottero ed ero accompagnato da tutte le autorità della Bosnia-Erzegovina, tutte in silenzio, non hanno parlato. Quando stavo per partire si sono avvicinati. C'era un musulmano, un ortodosso e un cattolico, si odiano da generazioni e mi hanno detto: 'Non riusciamo mai a trovare l'accordo su nulla, ma ci siamo messi d'accordo in un secondo. Noi costruiremo un monumento che ricordi questi quattro ragazzi'. È un monumento a loro, è un monumento alla storia delle Forze armate italiane, dei costruttori di pace, di un impegno che molto spesso noi non cogliamo e di cui loro sono diventati, volenti o nolenti, un simbolo", ha aggiunto Crosetto. 

Qui di seguito la diretta dell'evento

tag
bosnia
guido crosetto

Incidente in elicottero Bosnia, atterrato a Ciampino l'aereo con le salme dei 4 militari italiani: ad accoglierle Mattarella e Meloni

Da Vespa "Un esempio indegno di politica": Crosetto spiana gli sciacalli dopo i militari morti

Rossi d'imbarazzo Youssef Siher, sinistra muta: "Con chi era in contatto", tutto torna

ti potrebbero interessare

L'Arabia Saudita "mediatrice" mette il becco in tutti i conflitti

L'Arabia Saudita "mediatrice" mette il becco in tutti i conflitti

Andrea Morigi
Laika, l'orrore comunista: com'è morta davvero la cagnolina nello spazio, una vergogna senza fine

Laika, l'orrore comunista: com'è morta davvero la cagnolina nello spazio, una vergogna senza fine

Jet con 9 persone a bordo si schianta in strada: le urla nell'audio con la torre di controllo

Jet con 9 persone a bordo si schianta in strada: le urla nell'audio con la torre di controllo

Frigoriferi a 50 gradi, tonnellate di cibo da buttare: cosa sta succedendo in questi supermercati

Frigoriferi a 50 gradi, tonnellate di cibo da buttare: cosa sta succedendo in questi supermercati