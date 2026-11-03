Schlein, Tommaso Foti spietato: "Le do un consiglio", bordata sul Pd

A sinistra le idee scarseggiano. Perciò, in vista della campagna elettorale, a dare consigli ai compagni ci pensa direttamente il centrodestra. E, in questo caso, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti. Il quale, intervistato da Il Foglio, si è rivolto direttamente alla segretaria del Partito Democratico: Dovrebbe "parlare meno di Meloni e più di Schlein, di quello che vuol fare. Mi piacerebbe un Paese dove si chiacchiera meno e si ragiona di più", ha detto.
Il ministro ha poi voluto rispondere alle critiche avanzate dalla sinistra sulla legge di bilancio. La manovra, osserva, "andrebbe quantomeno letta", mentre alla sinistra piace offrirne una "lettura distorta". Come nel caso della scuola. "Non vengono tagliate cattedre curriculari", spiega. Bensì, ci sarà "una parziale mancata sostituzione del turn over" dovuta al fatto che "in Italia non si fanno figli".
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Passando alla sanità, e in particolare alla polemica sollevata dal presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale sul bonus da 300 euro destinato agli over 75, Foti ha dichiarato: "Evidentemente per la sinistra è importante curarsi solo nelle strutture pubbliche, strutture dove però la sinistra aumenta il ticket. Voglio essere educato. Le parole di De Pascale mi sembrano fuori luogo".
C'è spazio anche per il caso Youssef Siher: "Perché la magistratura può criticare le decisioni del legislatore e la politica non può farlo con i magistrati? Non vorrei che in questo Paese la critica valga solo se si indossa la toga e non l’impermeabile dei politici". L'intervista si chiude con uno sguardo alle elezioni di midterm negli Stati Uniti: "Le prerogative di Trump rimarranno le stesse. Non penso che ci saranno effetti dirompenti né se Trump perde né se vince. Di solito, in America, lo abbiamo visto, chi ride per primo, ride per ultimo".