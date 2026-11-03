Schlein, Tommaso Foti spietato: "Le do un consiglio", bordata sul Pd

A sinistra le idee scarseggiano. Perciò, in vista della campagna elettorale, a dare consigli ai compagni ci pensa direttamente il centrodestra. E, in questo caso, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti. Il quale, intervistato da Il Foglio, si è rivolto direttamente alla segretaria del Partito Democratico: Dovrebbe "parlare meno di Meloni e più di Schlein, di quello che vuol fare. Mi piacerebbe un Paese dove si chiacchiera meno e si ragiona di più", ha detto.

Il ministro ha poi voluto rispondere alle critiche avanzate dalla sinistra sulla legge di bilancio. La manovra, osserva, "andrebbe quantomeno letta", mentre alla sinistra piace offrirne una "lettura distorta". Come nel caso della scuola. "Non vengono tagliate cattedre curriculari", spiega. Bensì, ci sarà "una parziale mancata sostituzione del turn over" dovuta al fatto che "in Italia non si fanno figli".