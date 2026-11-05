Australia, chef italiano si rifiuta di mettere l'ananas sulla pizza e viene licenziato

Licenziato per essersi rifiutato di mettere l'ananas sulla pizza. Protagonista di questa assurda vicenda è lo chef italiano Davide Tamburella che, fino a poco tempo fa, lavorava presso il ristorante La Costa di Brisbane, in Australia. A maggio scorso, la direzione lo aveva convocato per lamentarsi di alcuni comportamenti. Tra questi, la sua ostinazione nel rifiutarsi di preparare la pizza prosciutto e ananas in quanto "offensiva per la sua cultura". Le contestazioni della direzione non hanno però fatto cambiare idea a Tamburella convinto che qualsiasi direttiva della direzione "non deve essere seguita quando è offensiva per la sua cultura". Da qui, il licenziamento.

La vicenda è divenuta nota dopo che lo chef ha deciso si di rivolgersi alla Commissione australiana per lavoro equo (Fair Work Commission) sostenendo di essere stato licenziato ingiustamente. La commissione si è espressa martedì scorso - 3 novembre: Tamburella ha perso la causa perché la domanda era stata presentata troppo tardi.