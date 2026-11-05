Berlino, trovato morto in hotel il ministro dell'Economia della Baviera

È stato trovato morto in una stanza di hotel a Berlino il vicepremier e ministro dell'Economia della Baviera, Hubert Aiwanger, leader del partito dei Liberi Elettori. Aveva 55 anni. Lo riferisce il quotidiano Bild, precisando che il corpo del politico è stato rinvenuto nella serata di ieri, 4 novembre, nell'albergo Neuer Fritz, nel quartiere centrale di Mitte. Secondo il giornale, Aiwanger aveva accusato un malessere nelle ore precedenti e aveva annullato la propria partecipazione alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede berlinese del partito.

Successivamente non era stato più possibile contattarlo, fino al ritrovamento del corpo nella stanza d'albergo. La Procura di Berlino e la sesta sezione omicidi della polizia criminale hanno aperto un'indagine per accertare le cause e le circostanze del decesso ed escludere un eventuale coinvolgimento di terzi. Secondo le prime informazioni, sul corpo non sarebbero state riscontrate lesioni esterne e al momento non emergerebbero indizi di un reato. Le cause della morte non sono state ancora chiarite.