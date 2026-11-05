Allarme bomba sul volo Dublino-Roma: dirottato aereo di linea. Poi ne seguono altri 2. L'Helsinki-Roma scortato dai caccia italiani

Un aereo di linea A320 in volo da Dublino, in Irlanda, a Roma, in Italia, è stato dirottato verso la base aerea di Évreux, in Normandia, in Francia, a causa di un allarme bomba a bordo. Lo ha reso noto il governo francese all'emittente Bfmtv. Il volo è operato dalla compagnia aerea irlandese Aer Lingus e l'aereo era decollato alle 6.25 di questa mattina. Dal sito Flight Radar, si vede il velivolo fare inversione di rotta sopra Essonne. L'aereo ha poi compiuto diversi giri prima di dirigersi a nord e poi di nuovo a sud, verso la base aerea della Normandia.

"Quando ci hanno comunicato che l'aereo, per problemi tecnici, doveva atterrare in uno scalo francese, a un certo punto abbiamo visto jet militari a fianco dell'aereo e lì abbiamo iniziato e a pensare che qualcosa non stava andando nel verso giusto": ha raccontato all'Ansa il lucano Nicola Timpone, direttore generale del Gal 'La Cittadella' che era a bordo del volo Dublino-Roma. "A quel punto - ha proseguito Timpone - ci eravamo resi conto che poteva esserci un allarme bomba. Alla fine siamo atterrati e ci siamo ritrovati in un aeroporto militare circondati da pompieri, polizia e tante ambulanze. Ci hanno messo su una pista secondaria, ci hanno fatto fermare e siamo ancora in aereo in attesa di capire che cosa stia succedendo".

A seguito di segnalazioni anonime per un presunto allarme bomba a bordo del volo Finnair da Helsinki, destinato e regolarmente atterrato all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 9:30 scortato da jet dell'Aeronautica Militare, sono state attivate e tutt'ora in corso questa mattina le operazioni di bonifica previste in queste circostanze, come da procedura di sicurezza, da parte degli artificieri della Polizia. Le operazioni di controllo, secondo quanto si è appreso da fonti aeroportuali, si stanno svolgendo con regolarità e senza impatti sull'operatività dello scalo. Sempre nella mattinata è atterrato all'aeroporto di Vienna un Airbus A321 della compagnia Wizz Air decollato alle 7 dall'aeroporto Malpensa Silvio Berlusconi diretto a Varsavia e poi dirottato nella capitale austriaca "a seguito di una minaccia di bomba ricevuta durante il volo", come ha precisato la stessa compagnia aerea.

Altri tre velivoli sono stati costretti ad atterrare in Bulgaria per segnalazioni analoghe: due aerei provenienti rispettivamente da Copenaghen e Madrid sono arrivati a Sofia, mentre un terzo, decollato da Londra, è atterrato a Plovdiv. Le informazioni sono state riferite dall'emittente bulgara bTV, che ha citato il ministro dell'Interno.