Non è l'Arena, profezia nera di Cacciari: "L'Europa non durerà, ecco perché"

"Il ruolo dell'Europa è mancato dalla caduta del muro, è mancata un'Europa che mediasse, che mettesse in relazione, che favorisse i necessari compromessi, è mancata completamente una politica estera europea": Massimo Cacciari si scaglia contro l'Ue durante il collegamento con Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7. Secondo il filosofo ed ex sindaco di Venezia, i problemi che l'Europa si porta dietro vanno avanti da tempo, non sono certo una novità.

Cacciari ha spiegato che oggi "manca un accordo europeo su questioni elementari che ci interessano direttamente, come i costi dell'energia che aumentano in modo spropositato". Poi, alzando i toni per l'incredulità, si è chiesto: "Ma è possibile che ci siano dei paesi europei che hanno enormi vantaggi da questa situazione e altri, come il nostro, che soffrono drammaticamente? Se manca ogni solidarietà che Unione europea è?".

Massimo Cacciari contro l'Ue a Non è l'Arena

Infine una profezia nera sull'Unione, che potrebbe verificarsi nel caso in cui non dovesse cambiare nulla tra i Paesi: "Se le leadership nazionali, a partire dalla nostra, non diventano attive nel promuovere e rilanciare un discorso di solidarietà, l'Unione - che si regge solo sulla moneta unica e sulla circolazione delle merci - non durerà".