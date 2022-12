Qatargate, "il caffè con il Pos ma...": la battuta virale sui social

12 dicembre 2022 a

Lo scandalo di presunta corruzione che ha travolto il Parlamento Ue scatena non solo indignazione ma anche una buona dose di ironia sui social. Proprio lì, infatti, hanno cominciato a girare meme e battute sulla vicenda. In uno di questi, per esempio, si legge: "I compagni pagano il caffè con il Pos, ma per le tangenti esigono rigorosamente il contante".

Il riferimento è alla battaglia della sinistra per i pagamenti elettronici. Se ne è parlato in questi giorni dopo che il governo ha avanzato l'ipotesi di fissare il limite per l'utilizzo del Pos a 60 euro. Anche se poi è circolata voce che il limite potrebbe scendere a 30 euro. Per questa e altre misure, come per esempio il tetto al contante, la destra è stata accusata di "strizzare l'occhio agli evasori". Peccato che poi proprio esponenti di sinistra siano finiti indagati in un'inchiesta per corruzione con tanto di sequestro di migliaia di euro in contanti.

Tra i sospettati dell'inchiesta europea per corruzione, criminalità organizzata e riciclaggio di denaro, c'è l'ex eurodeputato del Pd e di Articolo 1 Antonio Panzeri. L'ipotesi degli investigatori è che siano arrivati soldi e doni da alcuni Paesi, come il Qatar, per influenzare le decisioni del Parlamento europeo.