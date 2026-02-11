Elisabetta Gualmini, "imminente addio al Pd": ecco con chi può passare

Elisabetta Gualmini sarebbe a un passo dal lasciare la delegazione dem al Parlamento europeo. L'eurodeputata del Pd, finita al centro del cosiddetto Qatargate, viene data come "uscente". L'ufficialità potrebbe arrivare a stretto giro. A dirlo, citando fonti parlamentari, è l'Ansa. "Gualmini - si legge - avrebbe già informato alcuni colleghi della sua decisione, la cui ufficialità è attesa nelle prossime ore. Per il suo futuro, tra le opzioni sul tavolo - spiegano le stesse fonti - ci sarebbe la permanenza nel gruppo dei Socialisti e democratici come indipendente oppure un eventuale approdo tra i liberali di Renew".

Il 16 dicembre scorso, il Parlamento europeo aveva confermato l'immunità parlamentare per l'eurodeputata nel contesto dell'inchiesta Qatargate. A differenza della collega Alessandra Moretti, a cui l'immunità era stata revocata. La richiesta per Gualmini era invece stata respinta dall'Aula con 382 voti a favore del mantenimento e 254 contrari.