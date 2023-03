Auto, addio ai motori a benzina: ecco chi ha votato a favore

28 marzo 2023 a

I ministri dell’Energia dell’Ue hanno dato il via libera definitivo allo stop alla vendita di auto nuove a motori termici dal 2035. Il provvedimento è passato con il voto favorevole della Germania che ha ottenuto una deroga per i combustibili sintetici. L’Italia - a quanto si apprende - si è astenuta. Così come la Bulgaria. La Polonia ha invece votato contro. L’Italia si è astenuta nel voto in Consiglio sul regolamento in materia di emissioni inquinanti degli autoveicoli nuovi, si apprende da fonti Ue. La Polonia ha votato contro, mentre Romania e Bulgaria si sono astenute, come Roma, che ha cambiato posizione avendo constatato che la Commissione ha fatto una "apertura", come ha detto il ministro Gilberto Pichetto Fratin, sui carburanti neutri in termini di emissioni. Insomma adesso si va verso una trattativa per capire quale saranno gli scenari sia sul fronte dei motori che su quello dei carburanti. Di certo, a quanto si apprende da Bruxelles, esattamente tra 12 anni i motori a benzina andranno definitivamente in soffitta. "L’Italia si adopererà a far considerare anche i biocarburanti tra i combustibili neutri in termini di CO2 e nel merito della decisione finale sullo stop alla vendita di auto nuove a motori termici dal 2035, "auspicando un successivo e proficuo confronto", ha espresso il voto di astensione, ha dichiarato il ministro Pichetto Fratin.